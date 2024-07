PROGRAMA DO SEBRAE PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PEQUENAS EMPRESAS ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Estão abertas, até 30 de julho, as inscrições para as micro e pequenas empresas nos setores de comércio, serviços e indústria participarem do programa de Agentes Locais de Inovação (ALI), na modalidade PRODUTIVIDADE. Os interessados devem preencher as informações neste link e aguardar a aprovação para receber consultoria especializada e orientações para efetuar melhorias no seu negócio.

O programa consiste em um acompanhamento de seis meses, realizado por Agentes de Inovação do Sebrae in loco, com orientações personalizadas para cada situação que a empresa enfrenta e em busca da implementação novas práticas de negócios e soluções inovadoras para melhorias na sua produtividade. O Sebrae não cobra por esse serviço especializado e as vagas são limitadas.

Em contrapartida, o pequeno empresário precisa estar disponível a efetuar as melhorias e presente ativamente no processo de inovação da sua empresa. Assim foi o caso de Anísio de Andrade, proprietário da Agro União, loja de suprimentos agrícolas do município de Moita Bonita.

Anísio entrou em contato com o Sebrae, fez a inscrição no programa e pode perceber o aumento na sua lucratividade através das mudanças de alto impacto efetuadas na sua empresa familiar.

“Eu tinha muita dificuldade com precificação, por exemplo, e focava na venda de produtos que não me davam retorno de lucro. Com a análise do ALI, pudemos notar que os produtos que eu mais vendia não necessariamente me traziam mais lucro. Então, fizemos as mudanças indicadas e tive resultados muito bons nos números da minha empresa”, contou.

Essa experiência costuma ser comum aos pequenos empresários que se inscrevem no ALI, muitos deles têm ali o seu primeiro contato com análises especializadas. “Já havia participados de cursos e capacitações antes, mas nada é parecido com o ALI. Tínhamos acesso frequente ao agente, reuniões de alinhamento, tudo certinho! Eu acredito que para um comércio igual o meu, de pequeno porte, é essencial a ajuda do Sebrae para nossa profissionalização”, concluiu o comerciante.

Mais informações a respeito do ALI produtividade em: sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/brasilmaisprodutivo

Por Yasmin Déda