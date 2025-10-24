Programa Primeiro Emprego é premiado com o Selo ODS Sergipe

O Programa Primeiro Emprego, executado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreededorismo (Seteem), foi uma das práticas premiadas com o “Selo ODS Sergipe”, iniciativa criada para reconhecer ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A entrega do selo aconteceu no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) nesta quinta-feira, 23, durante o Encontro Estadual ODS.

O tema escolhido deste ano foi “Inovação e Sustentabilidade – o caminho para o futuro”. A premiação é feita para pessoa física ou jurídica, iniciativas públicas ou privadas, com atuação em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Foram escolhidas 75 práticas que ganharão mais visibilidade e reconhecimento dos trabalhos comprometidos com as 17 metas dos ODS e com a Agenda 2030 da ONU.

Ao celebrar o reconhecimento do Programa Primeiro Emprego com o Selo ODS Sergipe, o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, destacou a importância da iniciativa para a inclusão produtiva da juventude sergipana e o desenvolvimento sustentável do estado. “O reconhecimento com o Selo ODS reforça que o Programa Primeiro Emprego está no caminho certo. Essa é uma política pública que garante oportunidades para a juventude sergipana ingressar no mercado de trabalho, contribuindo diretamente para a construção de um estado mais justo, inclusivo e sustentável. Ver o programa entre as práticas premiadas nos motiva a continuar ampliando as ações e fortalecendo parcerias para transformar a vida de mais jovens em todo o território sergipano”, ressaltou.

O embaixador do Movimento ODS em Sergipe, Anderson Barbosa, reforçou que o selo é uma forma de premiar as iniciativas existentes no estado de Sergipe que estão ligadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que têm a ver com a agenda 2030. “É uma maneira de incentivar que instituições públicas e privadas, e a própria sociedade civil, continuem fazendo esse trabalho importante para amenizar os impactos sociais, os impactos climáticos, e para promover a justiça social. É uma maneira de dizer que toda a sociedade tem esse compromisso”, complementou.

Durante o evento, a representante da ONU, Cássia Nunes, ressaltou a relevância das ações locais para o cumprimento das metas globais da Agenda 2030 e elogiou a postura de Sergipe na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Para nós, é extremamente importante estar aqui porque a gente consegue observar a força desse pacto, que é global, mas que depende do compromisso do local para que a gente alcance realmente as metas. Cerca de 65% das metas dos ODS só podem ser alcançáveis se a gente tiver ações a nível territorial. É uma grande alegria ver isso se concretizar num estado que é pequeno territorialmente, mas é tão pujante e tão visionário em desenvolver esse tipo de realização”, destacou.

Primeiro Emprego

Voltado para o público dos 18 aos 29 anos, sem experiência profissional, o Programa Primeiro Emprego está alinhado com o Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações Unidas (ONU), por contribuir para a educação, promoção de trabalho e redução das desigualdades.

O PPE oferece qualificação técnica por meio de instituições renomadas e experiência prática dentro de empresas parceiras e já ofertou 1.890 vagas. Atualmente, beneficia oito municípios sergipanos: Aracaju, Lagarto, Estância, Carmópolis, Tobias Barreto, Itabaiana, Boquim e Itabaianinha. O programa é dividido em duas etapas: uma fase teórica, com cursos de capacitação; e uma fase prática, que proporciona experiência no ambiente profissional.

Durante seis meses, os participantes recebem uma bolsa de R$ 500 a R$ 750 para auxiliar nas despesas. Além disso, ao final do processo, pelo menos 30% dos jovens que concluíram o processo de aprendizagem são contratados pelas empresas onde atuaram, e os demais ganham a experiência profissional necessária para buscar novas oportunidades de emprego.

Com a iniciativa, o estado de Sergipe virou referência global no G20 Social, em 2024, como exemplo de políticas públicas de empregabilidade para a juventude. Na ocasião, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo foi a única do Brasil a apresentar um painel no evento de importância mundial realizado no Rio de Janeiro.

