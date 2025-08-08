PROGRAMA 1º EMPREGO LEVA QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PARA JOVENS DA CAPITAL E DO INTERIOR

Pensando no dilema de jovens que, por não terem experiência, não sabem como ter a primeira oportunidade de trabalho, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), desenvolveu o Programa Primeiro Emprego (PPE), uma iniciativa voltada para jovens de 18 a 29 anos que não têm experiência formal no mercado de trabalho e que desejam alcançar o tão aguardado primeiro emprego.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, Sergipe saiu na frente, quando o governador Fábio Mitidieri escutou as reivindicações da juventude e reuniu uma equipe técnica para pensar no programa. “O Programa Primeiro Emprego só existe no estado de Sergipe, ele foi criado no estado de Sergipe. Não existe nada nem parecido com esse programa no Brasil porque fazemos a integração com o mercado de trabalho. Quando a empresa nos procura para abrir uma turma de primeiro emprego é porque ela está precisando de gente qualificada naquela área e ela não está conseguindo. E eu agradeço muito a parceria das empresas. Existe um caráter social dessa parceria, mas a empresa nos procura porque está precisando realmente de mão de obra, por estar com dificuldades de encontrar gente qualificada na área. Então, esse programa surgiu para abrir as portas do mercado de trabalho para os jovens”, ressaltou.

Atualmente, o programa tem 23 turmas em andamento com um total de 477 alunos nos cursos de: assistente administrativo; assistente de logística; atendente de loja; auxiliar de cozinha; auxiliar de depósito; costureiro; embalador; empacotador; frentista; garçom; operador de caixa; operador de perecíveis; operador de supermercado; recepcionista e repositor.

O Programa Primeiro Emprego já ofertou 1.890 vagas e, atualmente, beneficia oito municípios sergipanos: Aracaju, Lagarto, Estância, Carmópolis, Tobias Barreto, Itabaiana, Boquim e Itabaianinha. São 466 concluintes distribuídos em 29 turmas concluídas, 23 turmas em andamento e 40 turmas a iniciar. A expectativa é que até o final do ano mais municípios sejam alcançados.

O PPE oferta cursos de qualificação profissional em diversas áreas, com base na demanda das empresas da própria região, unindo a qualificação profissional à necessidade de mão de obra do mercado local. Identificadas as carências locais, a trilha de conhecimento é desenvolvida por instituições de ensino de renome. Os cursos ativos atualmente foram estruturados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), parceiro do programa.

Oportunidades

Na capital sergipana, são ofertados os cursos de frentista I, operador de caixa, recepcionista, repositor, auxiliar de cozinha, frentista II, atendente de loja e auxiliar de depósito. Em recente entrega de certificados, no auditório do Senac, mais de 150 aracajuanos concluíram sua jornada de qualificação profissional no programa.

A aluna Allana Ellen, do curso de recepcionista, falou da importância de ter o apoio do programa. “Para mim, foi uma oportunidade muito grande. Acabei de fazer 18 anos e me qualificar para o mercado de trabalho, ter o primeiro emprego é apenas o começo. Além de me aprimorar, espero que o curso abra muitas portas, não só para o primeiro emprego, mas para minha carreira profissional. Acho que o governo fez um acerto muito grande. O futuro são os jovens, e ele está investindo nisso”, pontuou.

No município de Estância, no litoral sul do estado, a 70 km da capital, turmas dos cursos de repositor e operador de perecíveis mudaram as perspectivas de futuro para jovens da cidade, como foi o caso da aluna Tainá de Jesus. “Cresci muito com o curso, tanto pessoal como profissionalmente e agradeço muito por essa oportunidade. Sei que, quando terminar, estarei preparada. Se eu não ficar no supermercado que estou, vou ter oportunidade de ir para outros. Estava pensando em sair daqui, da cidade, para procurar emprego fora e vi que agora não preciso mais, e fiquei muito feliz, porque estava triste em sair da cidade”, enfatizou.

Para a aluna Vitória Lemos, do curso de repositor, a oportunidade proporcionou grandes aprendizados. “Meu feedback sobre o curso é que está me proporcionando muito conhecimento, muitos aprendizados em várias áreas, grandes amizades, a equipe de professores é muito boa, e, ainda, estou tendo a oportunidade de me especializar e colocar em prática o que estou aprendendo. Gostaria de agradecer ao governador e ao secretário pela oportunidade”, enfatizou.

Na cidade de Itabaiana, região agreste central do estado, os cursos de operador de caixa, assistente de logística e assistente administrativo movimentam dezenas de jovens, que querem aproveitar as oportunidades crescentes no município, como a recente inauguração de loja de grupo varejista.

A aluna do curso de operador de caixa, Ana Karine Oliveira Santos, avaliou a experiência do curso do PPE como fundamental para seu crescimento profissional. “Foi de extrema importância ter tido essa experiência. Antes, eu não tinha nenhuma experiência, não tinha sido chamada para nenhum emprego. Todas as entrevistas que eu fazia, nunca era chamada porque sempre exigia a experiência, e eu não tinha. Aqui, o curso está abrindo as portas para as empresas, a gente está aprendendo e vamos aprender mais ainda na prática, dentro da empresa, que eu mesma nunca tinha tido essa oportunidade, então estou com a expectativa lá em cima para crescer junto com a empresa”, ressaltou.

Em Itabaianinha, região Centro-Sul do estado, foram ofertadas turmas do curso de costureira que trouxeram novas perspectivas e oportunidades para a juventude itabaianinhense.

A aluna Solange Henrique começou o curso tímida e com algumas dificuldades, mas agora a realidade é outra. “Essa é a oportunidade que todo mundo quer, mas nem todo mundo consegue. Então, primeiramente, eu queria agradecer à professora que está nos ensinando, estou aprendendo muitas coisas que eu nunca imaginei que eu iria aproveitar na minha vida. No começo, fiquei com vergonha, mas agora está tudo indo bem, estou aproveitando bastante, estou gostando muito e pretendo me aprofundar nesse ramo”, contou.

Parceria

As empresas parceiras também ganham muito com a parceria, já que os cursos do programa são direcionados para atender às necessidades da empresa parceira.

O empresário Ednaldo Alves, da Oxintty Sport Fitness, a parceria com o PPE é um investimento no próprio crescimento. “A cidade que não investe no Primeiro Emprego vai terminar lá na frente ficando sem o profissional. Investir no programa é contribuir para o desenvolvimento da empresa, da cidade e do estado. Às vezes, a gente tem a estrutura, mas não encontra os profissionais e nem os técnicos para treinar o pessoal. Essa parceria com o Governo do Estado, tenho certeza, e o trabalho continua, a geração do emprego também. Hoje, na nossa empresa, tenho capacidade de absorver até 100% da turma. Não só os 30% que o programa exige, mas com certeza absoluta, 100% desses jovens vão ser absorvidos, seja na minha empresa, seja em outras empresas da cidade”, enfatizou.

Como funciona o programa

O jovem, 18 a 29 anos e sem experiência formal de trabalho, inicia o curso tendo acesso ao conhecimento teórico e segue para a fase prática dentro da empresa. Esse é o grande diferencial do PPE, que trabalha de forma direcionada, com a previsão de que, pelo menos, 30% dos jovens concluintes do processo de aprendizagem serão contratados pelas empresas onde atuaram, e os demais ganham a experiência profissional necessária para buscar novas oportunidades de emprego. Durante os seis meses, os participantes recebem uma bolsa de R$ 500 a R$ 750 para auxiliar nas despesas e manter o foco na qualificação.

Foto: Richard Mayer