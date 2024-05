Programa Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras: inscrições até o dia 31

O Grupo Gambiarra e o Instituto SER, com financiamento do Ministério da Cultura, lançaram o inovador projeto “Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras – Programa de Formação Para Líderes Empreendedoras”. A iniciativa, apoiada por emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, visa promover a profissionalização, autonomia e liderança de mulheres sergipanas.

As inscrições para participar do programa estão abertas até o dia 31 de maio pelo site [www.redesergipanaempreendedora.com.br]. Esta é uma oportunidade única para mulheres empreendedoras de Sergipe se qualificarem e se fortalecerem no mercado de trabalho.

A coordenadora do projeto, Isabele Ribeiro, arquiteta e empreendedora, ressalta a importância do programa. “A Rede busca o fortalecimento de mulheres empreendedoras sergipanas, posicionando-as de forma competitiva no mercado de trabalho e resgatando sua autoestima. O projeto inclui mentoria, módulos teóricos e práticos, participação na Feirinha da Gambiarra, e uso gratuito de um espaço de coworking totalmente equipado”, diz.

Com duração de um ano, o programa irá selecionar 20 mulheres que atuarão como multiplicadoras, compartilhando o conhecimento adquirido com outras empreendedoras e fortalecendo o ecossistema de negócios femininos e a Economia Criativa. As participantes terão acesso a 10 módulos de formação que abrangem todos os campos do empreendedorismo, além de um espaço de coworking gratuito por dez meses, equipado para gravações de fotos e vídeos, trabalho e networking.

Isabele Ribeiro destaca que o projeto é aberto a todo o estado de Sergipe, visando fomentar o empreendedorismo feminino em nível estadual. “Nosso foco é fortalecer a identidade sergipana na reestruturação das marcas das empreendedoras, ampliando o mercado para a produção artesanal e conquistando novos investidores. Queremos valorizar a produção local e garantir a inovação contínua dos processos envolvidos na produção artesanal”.

