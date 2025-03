PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO DO CICLO JUNINO 2025 É CELEBRADA POR TRADE TURÍSTICO, ARTISTAS E GESTORES

A cada ano, Sergipe se consolida ainda mais como o ‘país do forró’ e o anúncio antecipado das atrações juninas pelo Governo do Estado possibilita que os setores econômicos, que se fortalecem com o evento no estado, se organizem melhor para receber o público sergipano e os turistas.

O governador Fábio Mitidieri reuniu a imprensa, autoridades municipais e o trade turístico para o lançamento da programação do Ciclo Junino, promovida pela gestão estadual.

A abertura oficial dos eventos será no dia 30 de maio, com a inauguração do Arraiá do Povo, que permanecerá ativo até o dia 29 de junho, enquanto a Vila do Forró estará aberta para sergipanos e turistas de 30 de maio a 27 de julho. Sessenta dias do maior festejo à beira-mar do país.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju e membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel), Elison Bomfim, o profissionalismo e planejamento do Governo com relação aos festejos juninos são fundamentais para o aquecimento da economia. “As festas fazem com que venham turistas, o que movimenta os bares, restaurantes, hotéis e, consequentemente, essa cadeia produtiva roda, fazendo com que o restante do comércio funcione, também, para que alimente os setores que estão sendo mais procurados no momento. Então, a iniciativa do Governo do Estado é, sem dúvida, um marco na história do turismo, o que impulsiona a economia do estado como um todo”, destaca.

Ainda segundo o presidente da CDL, o protagonismo do Governo do Estado ao impulsionar o destino Sergipe para, nos últimos anos, já gera resultados. “Estamos recebendo mais turistas, não só em julho, mas durante todo o ano, fazendo com que Sergipe desponte no cenário nacional e internacional. Hoje, nós dos bares e restaurantes, estamos recebendo vários turistas do Brasil e de fora, o que mostra que o trabalho está sendo bem feito, com bons resultados”, frisa.

Em 2024, os investimentos do Governo nos festejos do Estado foram de R$ 27 milhões, sendo R$ 7 milhões captados via patrocínios. Ao longo do período, o ciclo junino atraiu um público de mais de 772 mil pessoas, incluindo 162 mil turistas que prestigiaram o Arraiá do Povo na Orla da Atalaia. O impacto econômico foi significativo, com uma média de gastos de R$ 104 por pessoa, resultando na injeção de R$ 80 milhões na economia local.

O secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento, lembrou que, em 2024, no período dos festejos, Sergipe foi o terceiro destino mais buscado para os festejos juninos do Nordeste. “Oferecemos toda antecipação que o trade turístico precisa, que o nosso mercado precisa, para aquecer ainda mais a nossa economia e gerar mais empregos e renda para os sergipanos, o que é o pilar do nosso festejo junino”, afirma.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe, Irma Karla, a divulgação da programação dos festejos juninos de Sergipe com mais de dois meses de antecedência oferece as condições necessárias para toda cadeia produtiva se organizar para a chegada de um maior número de visitantes ao estado. “Estamos sendo pioneiros ao lançar a programação na frente dos outros estados. Isso é muito bom porque os grupos acabam fazendo sua programação para visitar Sergipe, sabendo da programação do nosso São João. Outro detalhe é que, de 4 a 8 de junho, estaremos com o Congresso Brasileiro de Guia de Turismo e divulgaremos bastante o evento, para incentivar que as pessoas conheçam o nosso São João e vejam que ‘Sergipe é o país do forró’”, declara.

O prefeito de Capela, Carlos Milton Junior, destaca como o investimento do Estado no evento reflete, também, na procura dos festejos tradicionais nos municípios do interior. “Essa divulgação com antecedência é de suma importância para que todo o comércio se organize para acomodar os turistas. Sergipe é o país do forró e a programação está incrível, o governador Fábio Mitidieri está de parabéns por promover mais de 30 dias de festa, fomentando o comércio do nosso estado. E a nossa Festa do Mastro, em Capela, também estará pronta para receber esses visitantes”, pontua.

Conforme Cleon Nascimento, além do viés econômico, os festejos valorizam a cultura e a identidade sergipana. “Os nossos festejos trazem esse pertencimento aos sergipanos, um sentimento de identificação ao resgatar o orgulho de dizer que: Sergipe é o país do forró”, reforça o gestor da Secom.

Artistas sergipanos

A programação (confira aqui) inclui mais de 700 apresentações, das quais 635 são de artistas sergipanos, representando mais de 90% da programação. Além disso, haverá 66 atrações nacionais, garantindo diversidade e grandes espetáculos para o público.

O cantor Erivaldo de Carira enalteceu a valorização dos artistas locais. “Temos que parabenizar o governador do Estado por essa iniciativa de dar prioridade aos nossos artistas também, para todo mundo trabalhar. O palco principal também está cheio de artistas sergipanos, o que é muito bom para gente”, considera.

Vocalista da banda Fogo na Saia, ao lado do seu esposo Xande Melo, Nanda Kaprity evidenciou a importância dos festejos para o fortalecimento do forró sergipano. “É uma alegria ver o reconhecimento do Governo do Estado aos nossos artistas, com essa valorização de mais de 90% da programação feita por artistas sergipanos. A gente estava precisando desse espaço para que nossos artistas sejam projetados em grandes palcos e em grandes eventos”, comemora.

A programação do Ciclo Junino 2025 traz diversas atrações, iniciada pela Segundona do Turista, na Rua São João, com a temporada começando no dia 28 de abril e se estendendo até 15 de dezembro, somando 22 edições ao longo do ano. O tradicional Concurso Rei e Rainha do País do Forró será realizado no dia 3 de maio, no Centro de Criatividade, onde também acontece a Salva Junina, no dia 28 de maio.

Nos dias 13 e 14 de junho, acontece o Arrastapé do 18 do Forte, na Baixa da Cachorrinha. Já o Concurso de Quadrilhas do Arranca Unha será realizado entre os dias 17 e 22 de junho, no Centro de Criatividade, seguido pelo Concurso de Quadrilhas do Gonzagão, que acontece de 24 a 29 de junho. A novidade deste ano é a retomada da Temporada de Forró no Gonzagão, que promete animar o público com edições nos dias 4 e 5, 11 e 12, 18 e 19, e 25 e 26 de julho.

O presidente da Associação das Quadrilhas Juninas do Estado de Sergipe (Asquajuse), Cristiano Dias, pontuou como o Estado tem valorizado as tradições culturais sergipanas. “No ano passado, tivemos o maior apoio da história que um governo já deu ao movimento. Esse incentivo é muito gratificante e nos deixa feliz por receber esse carinho, esse olhar atento a um movimento que tem mais de meio século em nosso estado”, acrescenta.

Fotos: Erick O’Hara