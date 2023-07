Programas de microcrédito do BNB geraram impacto de R＄ 34 bilhões na economia

Os valores emprestados pelos programas Crediamigo e Agroamigo geraram ou mantiveram cerca de 920 mil empregos. Em Sergipe, os programas adicionaram R$ 655,3 milhões à economia.

O Os programas de microcrédito do Banco do Nordeste, para incentivar empreendedores individuais, adicionaram R$ 34,3 bilhões à economia no País em 2021. A estimativa é do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), considerando a aplicação de R$ 16,1 bilhões dos programas Crediamigo e Agroamigo nos 11 estados de atuação do banco.

Segundo o estudo do BNB, os recursos dos programas geraram ou ajudaram a manter o emprego de cerca de 921.700 pessoas em vagas formais e informais. O reflexo na massa salarial foi na ordem de R$ 11,1 bilhões.

Para o presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, o estudo demonstra a eficiência dos programas de crédito orientado para o desenvolvimento social. “Crediamigo e Agroamigo atendem uma população que teria maior dificuldade em acessar recursos e informações para seu negócio. Com isso, geram emprego, compram insumos, pagam impostos e fazem os recursos circularem nas famílias da região”, afirma.

Estados, municípios e a União também foram beneficiados com as operações de crédito decorrentes dos programas de microcrédito. Calcula-se que a arrecadação tributária com Crediamigo e do Agroamigo superou R$ 4,5 bilhões.

O Banco do Nordeste atua em todos os estados do Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo com programas de desenvolvimento econômico e social.

Sergipe

A estimativa do BNB é que os R$ 598 milhões aplicados em Sergipe pelos programas Crediamigo e Agroamigo tenham influenciado em 22 mil postos de trabalho, entre empregos formais e informais, com impacto de R$ 201,1 milhões em salários e renda.

A arrecadação de tributos feita em Sergipe para todas as esferas de governo superou R$ 40,3 milhões. O estado teve, com os recursos dos dois programas, uma adição de R$ 655,3 milhões à economia.

Banco do Nordeste