“RENDA VESTE SERGIPE” É APRESENTADO PARA AS CRIADORAS DE MODA AUTORAL E AVANÇA EM MAIS UMA ETAPA

O projeto RendaVeste Sergipe avança em mais uma etapa. Nesta quinta-feira, 1º, criadoras de moda autoral conheceram a iniciativa, que pretende conectar a renda irlandesa sergipana ao universo da moda. Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), a iniciativa conta com a consultoria técnica do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Senai Cetiqt).

A apresentação da metodologia e da proposta do selo Renda Veste para o grupo de oito criadoras de moda locais aconteceu no Centro de Educação Tecnológica do Senai, em Aracaju. Os consultores técnicos da missão, Charllene Santos e Alexandre Borjar, explicaram às convidadas como o projeto está sendo desenvolvido.

“A partir dessa apresentação, iremos selecionar dez marcas que irão mentorar as rendeiras, contribuindo com ferramentas do mundo da moda que tragam inovação para as artesãs. Estamos propondo uma união, entre artesanato e moda, um pouco diferente do que já existe hoje. Esse é um projeto do Governo que tem um olhar para a sociedade como um todo, e não somente para a indústria e o comércio”, explicou a consultora.

Em contrapartida, as criadoras de moda que desejarem se integrar ao RendaVeste e forem selecionadas, contarão com mentoria e consultoria Senai Cetiqt durante todo o projeto, além de aproximação com outras empresas da área, ampliação do aspecto criativo, maior conhecimento do fazer manual da renda irlandesa e todo o networking que a ação proporcionar.

A criadora de moda autoral Jéssica Lessa, que atua na moda praia e já tem vínculo com o artesanato em suas peças, foi uma das que mostrou interesse na proposta. Segundo ela, seu trabalho já carrega o DNA da manualidade, fazendo o mix da ancestralidade com a contemporaneidade.

“Eu achei maravilhosa a iniciativa, a gente precisa mesmo de políticas voltadas para a moda autoral. Ela precisa se fortalecer, para a gente poder ver o que é o cenário profissional. E a gente tem potencialidade para isso. Então, o que precisamos realmente é de equipe, de capacitação. Com certeza, vou participar”, contou.

Paloma Silva Mororó, também criadora de moda autoral, sintetizou a primeira impressão com o RendaVeste Sergipe. “Eu achei um projeto inovador. Já participei de outros projetos e eu acho que Sergipe precisava desse, que vem para exaltar a moda sergipana e com o que a gente tem de melhor que é a renda irlandesa. Então, para mim foi um projeto maravilhoso e eu pretendo sim participar”, contou.

Durante a apresentação do projeto, o secretário de estado do Trabalho, Jorge Teles, ao lado do secretário executivo, Rafael Melo, e da diretora de Artesanato da pasta, Daiane Santana, falou da importância da inclusão da moda autoral dentro da política do governo de valorização do talento sergipano.

“O governo hoje tem uma política de estímulo ao que se produz aqui de melhor e, diante do caminho que nós viemos trilhando desde o ano passado para cá, entendemos a importância de ter, também, um espaço de moda autoral. Então, dentro dessas ações, surgiu também o RendaVeste. Para nós, é um motivo de muita alegria, pois entendemos que temos talentos pensando em moda, criando conexões com a regionalidade, e isso, para nós, é muito caro e muito importante. Então, sejam bem-vindos, aproveitem”, disse aos presentes durante a reunião.

Além do encontro desta manhã, o projeto RendaVeste Sergipe também foi apresentado a marcas autorais da cidade de Itabaianinha. Todas as marcas foram cadastradas e passarão por seleção técnica, que indicará até dez representantes para atuarem junto às rendeiras nas próximas etapas do projeto. A iniciativa terá duração de um ano e contempla oficinas, capacitação, desenvolvimento de peças e a culminância com um desfile de apresentação.

