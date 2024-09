Projeto RendaVeste avança com criação de selo exclusivo

Marcador identifica as participantes do projeto que une a tradição da renda irlandesa e a inovação da moda

Nesta quarta-feira (4), o projeto RendaVeste avançou para mais uma fase. Elaborado para desenvolver o potencial criativo e econômico das artesãs da renda irlandesa no estado, o projeto do Governo de Sergipe, executado por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), deu início ao processo de criação do Selo RendaVeste e à elaboração de quatro looks pelas artesãs junto a empreendedoras de moda autoral do Estado.

As oficinas desenvolvidas pelo Senai Cetiqt para criação do Selo e das peças de vestuário acontecem até a sexta-feira, 6, na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) da rua Propriá, em Aracaju.

Segundo o consultor técnico do Senai Cetiqt, Alexandre Bojar, o projeto é uma grande oportunidade para as artesãs e empreendedoras locais. Para ele, o Selo RendaVeste será um importante marcador para colocar as participantes da iniciativa em destaque. “O selo vai identificar as profissionais que, além das técnicas tradicionais da renda irlandesa, agora possuem ferramentas de inovação da moda. É um grande marcador e, a partir do tema das oficinas, vamos desenvolver quatro looks inspiracionais da coleção RendaVeste”, coloca.

O processo criativo também foi intensamente trabalhado durante as oficinas, como destacou a consultora técnica do Senai Cetiqt, Charllene Santos. “Iniciamos com um mood board imagético, explorando texturas, modelagens volumosas e inspirações que vão impulsionar a criatividade de todos os envolvidos. Na quinta e sexta-feira, trabalharemos para finalizar os quatro looks que servirão como vitrine da criatividade e da potência imagética cultural aqui de Sergipe. Quem sabe esses looks não ganhem o mundo, mostrando a força do estado?”, ponderou.

Para a empreendedora de moda autoral Marília Gonçalves, o projeto já começa a mostrar seus frutos. “Hoje foi ótimo. Rolou essa troca entre as marcas e as artesãs, um espaço de convivência onde, apesar das realidades diversas, todos têm o mesmo propósito: valorizar e divulgar nosso trabalho. Iniciativas como essa são essenciais para que a moda em Sergipe não fique isolada, mas sim unida e fortalecida”, destacou.

As oficinas, além de capacitarem os participantes, também criam um ambiente de colaboração e troca de experiências. O projeto Renda Veste é uma prova de que, quando a tradição encontra a inovação, o resultado é uma moda rica em criatividade e culturalmente significativa.

