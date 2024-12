PROJETOS ESTRUTURANTES MARCAM SETOR DE PETRÓLEO E GÁS DURANTE O ANO DE 2024 NO ESTADO DE SERGIPE

Ao longo de 2024, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), direcionou esforços para atrair parcerias estratégicas no setor de petróleo e gás. Com essa política, o estado garantiu a modernização de sua infraestrutura energética e a articulação de investimentos de grande porte, gerando oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico sergipano.

Entre os marcos no setor durante 2024, esteve a conclusão da obra do gasoduto que conecta o Terminal de Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Complexo Termelétrico da Eneva em Sergipe à malha da Transportadora Associada de Gás (TAG). A estrutura representa um avanço no processo de abertura e expansão do mercado de gás natural no Brasil, transformando Sergipe no primeiro estado a abrigar um terminal de gás importador privado a ser conectado à rede de gasoduto nacional.

A construção do gasoduto de interligação, que demandou um investimento de R$ 350 milhões, gerou mais de 500 empregos, sendo 70% ocupados por trabalhadores sergipanos. A obra também impulsionou a economia local, com a contratação de serviços especializados, aluguel de equipamentos e aquisição de insumos para manutenção dos canteiros de obras. Com 25 km de extensão, o gasoduto atravessa os municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas e Rosário do Catete, e tem capacidade de transporte de até 14 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

O Governo de Sergipe contribuiu para o sucesso do projeto ao conceder um incentivo fiscal, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial de Sergipe (CDI), para a aquisição dos tubos fabricados. Esse benefício, dentro do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), reduziu os custos com o material, resultando em um valor total de investimento menor e uma tarifa de transporte mais competitiva. A estratégia visa atrair mais operações para o terminal de GNL da Eneva, fortalecendo o setor energético do estado.

O CEO da TAG, Gustavo Labanca, enfatizou o papel do Estado como facilitador do projeto. “Sergipe passa a ser um polo de comercialização de gás para todo o Brasil. Então, a gente tem orgulho de dizer que contribuímos com mão de obra sergipana para fazer esse investimento relevante para o estado, para o Nordeste e para o país”, afirmou, durante a cerimônia de celebração pela conclusão da obra.

Seap

O projeto Sergipe Águas Profundas (Seap), da Petrobras, é mais uma iniciativa que apresentou avanços no estado ao longo do ano. Em novembro, a Petrobras anunciou uma nova fase no processo de contratação das plataformas FPSO (sigla em inglês para navio-plataforma que pode produzir, armazenar e transferir petróleo), que irão operar no Seap. O novo modelo de contratação adotado, o BOT (Build, Operate and Transfer), tem como objetivo acelerar as transações. Nele, o vencedor da licitação fica responsável pela operação das unidades produtoras por um curto período. Depois, a operação passa à própria Petrobras.

A primeira unidade a ser contratada será destinada ao Seap 2 e deverá começar a operar em 2030, com uma segunda plataforma planejada para o Seap 1, conforme o avanço do projeto. O processo de licitação para a contratação das plataformas está em andamento, com data final para o recebimento de propostas marcada para 16 de junho de 2025. As unidades terão capacidade para processar até 120 mil barris de petróleo por dia cada uma, e 18 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

“O Seap é uma prioridade. Não vamos descansar enquanto não colocarmos o óleo e o gás de Sergipe para serem produzidos”, destacou a diretora de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras, Sylvia Anjos, durante visita ao estado por ocasião do Sergipe Oil & Gas. O evento, que contou com o apoio da Sedetec, reuniu mais de 3.200 inscritos e transformou Aracaju na capital do debate sobre petróleo e gás no país entre os dias 24 a 26 de julho.

O evento também contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que destacou a destinação de R$ 60 bilhões em recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para Sergipe no setor de óleo e gás. O montante se refere às obras do projeto integral do Seap, que contempla o investimento do gasoduto que ligará a Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas ao continente, escoando o gás natural dos sistemas de produção Seap 1 e Seap 2.

Capacitação em petróleo e gás

A fim de preparar a administração estadual para o novo momento no cenário energético sergipano, a Sedetec investiu em 2024 na capacitação dos servidores públicos com o lançamento da Trilha de Formação em Petróleo e Gás. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e a Universidade Tiradentes, que visa preparar os funcionários públicos para lidar com as demandas legais, tributárias, ambientais e administrativas do setor. O primeiro módulo ofereceu 50 vagas para servidores de 17 órgãos estaduais. Para 2025, outros cinco módulos estão programados.

“A conclusão da obra do gasoduto, a nova fase do Seap e a capacitação no setor de petróleo e gás representam o fortalecimento de Sergipe no segmento energético. Estamos não só ampliando nossa infraestrutura, mas também criando oportunidades de investimento, emprego e qualificação. São passos importantes do estado rumo à expansão do mercado e à consolidação de seu papel entre os principais agentes nacionais do ramo”, afirmou o titular da Sedetec, Valmor Barbosa.

Foto: Ascom Sedetec