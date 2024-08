Prorrogadas inscrições para o “Sebrae Mulher de Negócios”

O Sebrae prorrogou as inscrições do prêmio que tem o objetivo de dar visibilidade e reconhecimento às empreendedoras brasileiras. Inicialmente previsto para terminar na última terça-feira (30), o prazo foi estendido e agora as empreendedoras de todo o país interessadas em participar do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PMSN) têm até o próximo dia 17 para preencher o formulário eletrônico e enviar um vídeo curto de apresentação no formato de “pitch”. Para ajudar na gravação, o Sebrae disponibilizou,

Nesta edição, o concurso está dividido em cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequeno Negócio, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia (proprietárias de empresas de base tecnológica) e Negócios Internacionais. Para participar, as candidatas devem ser maiores de 18 anos e não há impedimento de participação caso possua sócios homens, desde que seja administradora da empresa e protagonista da história de sucesso.

Como funciona

O PSMN é composto por três etapas: estadual, regional e nacional. Na primeira delas, são escolhidas até cinco candidatas por estado/DF, sendo uma de cada categoria. Todas as vencedoras seguem para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas em cada categoria serão escolhidas por região (Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Cada região terá apenas uma candidatura por categoria indicada para disputar a fase nacional, totalizando até 25 candidatas para a grande final, marcada para acontecer em evento especial em Brasília (DF).

A premiação das vencedoras nacionais inclui troféu de reconhecimento, participação em missão nacional em 2025 e ainda um instrumento de trabalho (tablet ou celular). Desde 2004, o prêmio já contou com a participação de mais de 100 mil mulheres que compartilharam suas jornadas de sucesso, representando empreendedoras de todo o Brasil. Mais de 200 delas foram premiadas.

Fonte e foto: Sebrae