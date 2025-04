Provas do concurso do Banese foram aplicadas em 74 colégios neste domingo

Antes das 7h, José Clóvis Rezende Neto, 33 anos, e a mãe dele, Cristiane Origo Rezende, já estavam em frente ao Centro de Excelência Santos Dumont, no bairro Aeroporto, na capital do estado, aguardando os portões da escola serem abertos. Clóvis é um dos quase 35 mil inscritos no Concurso do Banese para as vagas de Técnico Bancário I e Técnico Bancário III, cujas provas foram aplicadas na manhã deste domingo, 6, em Aracaju, Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Propriá.

José Clóvis possui deficiência motora e paralisia cerebral, e contou com as condições necessárias para realizar as provas, concorrendo a uma vaga de Técnico Bancário I, cargo que exige a conclusão do Ensino Médio. A dificuldade de articulação na fala não o impediu de contar sobre a expectativa de ser aprovado no concurso, e sobre o quanto estava ansioso para esse momento.

“Desde que o edital foi lançado, que eu estudo, quero muito ser aprovado, estou confiante. Perdi outros dois concursos antes desse porque só consegui terminar o supletivo de nível médio este ano, então, este é o meu primeiro concurso e quero passar para ter meu dinheirinho”, afirmou sorridente e confiante.

A mãe de José Clóvis é testemunha de todo o esforço do filho em busca da aprovação. “Ele estudou sozinho, vendo vídeos no Youtube e fazendo simulados. Eu não tive condições de ensinar nada, às vezes os tios davam alguma dica, mas todo o empenho foi realmente dele. Estou na torcida de que ele passe para poder ter uma vida melhor, conhecer mais pessoas, e se desenvolver mais”, comentou.

Clóvis foi um dos 13 candidatos que realizou as provas no Centro de Excelência Santos Dumont, local que foi preparado exclusivamente para candidatos com deficiência, como explicou Cliton de Araújo, coordenador da Fundação Cesgranrio na unidade. “A escola foi equipada para atender as necessidades apresentadas no ato da inscrição, por isso tivemos leitores e transcritores para auxiliá-los. Eles fazem a prova em salas individuais, e em cada sala temos, no mínimo, duas pessoas para ajudá-los, além de equipe de apoio para dar suporte para quem desejar beber água ou ir ao banheiro”, explicou o coordenador.

Luiz Felipe Suzart Neto, 24, também fez a prova no colégio Santos Dumont e chegou ao local por volta das 6h40, mesmo morando perto, no bairro Atalaia. Ele concorreu a uma das vagas para Técnico Bancário III, que exige formação em nível superior, pois está no último ano da graduação em Análise de Sistemas. Ele contou que toda a preparação foi feita em casa: “Me dediquei aos estudos por dois meses, acompanhei os conteúdos, fiz exercícios, li muito e estou confiante na aprovação”, expôs o candidato.

Sobre o concurso

O concurso do Banese, que está disponibilizando 55 vagas para preenchimento imediato e mais 800 para a formação de cadastro de reserva, foi realizado pela Fundação Cesgranrio, com provas aplicadas na manhã deste domingo em 74 escolas, distribuídas nos municípios de Aracaju, Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Propriá, trabalho que conta com a participação de 2.793 colaboradores. Os portões dos locais de prova foram abertos às 7h30, fechados às 8h30 e as provas entregues aos concorrentes às 9h.

A realização do certame está sendo acompanhada pela Comissão do Concurso, que é composta por funcionários do Banese, a exemplo da superintendente de Gestão de Pessoas, Sara Raquel Araújo. Entre os locais visitados por ela estavam os colégios Santos Dumont e Arqui.

“Este domingo é um dia muito especial para nós, que fazemos o Banese, e a nossa expectativa é a melhor possível. Estamos acompanhando o trabalho da banca, a Cesgranrio, mas acreditamos que a aplicação das provas acontecerá de forma tranquila, sem anormalidades. O time Banese estará a postos, junto com a banca examinadora, para fazer deste mais um momento de sucesso. Estamos ansiosos para receber os novos colegas, e saibam que serão todos muito bem-vindos à família”, enfatizou a superintendente.

Foto: Jorge Henrique/ Ascom Grupo Banese