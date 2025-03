QUANTUM E SEBRAE SERGIPE FIRMAM PARCERIA PRA CAPACITAR ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA PARA EMPREENDER

Iniciativa levará formação em novas carreiras, startups e mercado digital para jovens da rede pública de Sergipe

A Quantum Educacional anunciou uma parceria com o Sebrae Sergipe para levar o Programa EZ – Empreendedorismo para a Geração Z a jovens da rede pública estadual. Com foco no desenvolvimento de competências voltadas para o mercado de startups e novas carreiras, a iniciativa pretende alcançar estudantes do ensino fundamental e médio, promovendo inovação, empreendedorismo e tecnologia.

Segundo Wellington Machado , CEO da Quantum Educacional, a colaboração visa proporcionar aos jovens uma formação conectada com as demandas do futuro. “Nosso objetivo é capacitar essa nova geração para que enxerguem o empreendedorismo como uma possibilidade real, preparando-os para os desafios e oportunidades do mercado”, afirma.

A implementação do programa será realizada em etapas, com a primeira fase beneficiando 400 jovens ao longo de 2025. Durante esse período, os participantes terão acesso a aulas, conteúdos exclusivos e eventos voltados para o empreendedorismo e carreiras digitais.

O EZ se destaca pelo uso de metodologias ativas, gamificação e ensino prático, permitindo que os estudantes desenvolvam autonomia, criatividade e pensamento crítico. Os temas abordados incluem startups, marketing digital, design UX/UI e programação, preparando os jovens para atuar em um cenário profissional em constante transformação.

A primeira reunião para a implementação do projeto contou com a presença da Equipe de Educação Empreendedora do Sebrae Sergipe – representada por Vitor Aloisio, Rosana Leite e Lucas Gabriel – e da equipe da Quantum, incluindo a Coordenação Pedagógica Anne Stephanie e Cochiran Pereira.

Durante o encontro, foram discutidos os principais alinhamentos sobre o EZ, consolidando os objetivos e estratégias para sua aplicação na rede pública.

“A recepção do Sebrae Sergipe foi extremamente positiva. Estamos muito animados com o impacto que essa iniciativa trará para os jovens do estado”, destaca.

Texto e foto assessoria