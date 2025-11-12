REDE DE TALENTOS OFERECE MAIS DE 120 VAGAS DE EMPREGOS PARA EGRESSOS DO SENAC SERGIPE; CONFIRA AS VAGAS

Em apenas oito dias de lançamento do portal Rede de Talentos, o Senac Sergipe já segue com resultados promissores para o desenvolvimento econômico sergipano. A plataforma conecta estudantes e ex-alunos às oportunidades de emprego, proporcionando um elo direto entre o conhecimento e a prática profissional em empresas do estado.

De acordo com Marileide Martins, gerente do Núcleo de Promoção e Relações com Egressos (NPRE) do Senac Sergipe, a Rede de Talentos é projetada para auxiliar o acesso de egressos às vagas de emprego, além de oferecer recursos de orientação de carreira e desenvolvimento contínuo. “Desde o lançamento, 29 de outubro, ao dia 6 de novembro já foram cadastradas 26 empresas parceiras que disponibilizaram no portal, um total de 121 vagas de empregos em diversas áreas de atuação”, revela.

Vagas

As vagas disponibilizadas no Rede de Talentos são de diferentes segmentos: alimentação, hotelaria, saúde, comércio, serviços e construção. São direcionadas prioritariamente aos egressos dos cursos do Senac Sergipe, com o objetivo de auxiliar sua inserção no mercado de trabalho. São elas:

Auxiliar Administrativo

Agente de Limpeza e Conservação

Atendente de Loja

Recepcionista

Auxiliar de Cozinha

Operador de Caixa

Repositor de Mercadorias

Auxiliar de Serviços Gerais

Técnico em Enfermagem

Auxiliar de Produção

Jovem Aprendiz

Nutricionista

Garçom

Cozinheiro

Confeiteiro

Enfermagem

“Até o dia 6 de novembro, 156 egressos do Senac Sergipe realizaram as inscrições nas oportunidades oferecidas, demonstrando o engajamento dos participantes e o alcance da iniciativa”, considera a gerente do NPRE.

Quanto às contratações, Marileide Martins explica que ainda não há dados consolidados, uma vez que o período de inscrições permanece aberto. “A maioria das empresas definiu prazos generosos para o cadastro dos candidatos, o que tem contribuído para ampliar o acesso e garantir maior participação dos egressos”, finaliza.

Entre as empresas participantes já cadastradas do site Rede de Talentos, estão Nutril Refeições; Mix Matheus Supermercados; Hospital Primavera; Multiserv; Makai Resort; Steril Serviços de Esterilização Ltda; Atacadão S.A.; Vidam Hotel; Meta Distribuidor; Aquarios Praia Hotel; Savore Ltda; Soservi; Ferreira Costa; Andrade Distribuidor; Açaí Aju; Paraíso dos Bolos; Grupo Alpha; Vitta Centro de Oncologia; Prontfer; Fabricia Bolos Ltda; Creci Sergipe e Casa Benvi.

Se você fez algum curso no Senac nos últimos dois anos, cadastre-se na Rede de Talentos (área Egresso Senac) e encontre seu emprego. Se você é empresário e tem vagas disponíveis em sua empresa, faça seu cadastro na Rede de Talentos (área Empresa) e transforme vidas.

