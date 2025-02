REDE SERGIPANA DE MULHERES EMPREENDEDORAS AVANÇA PARA O PENÚLTIMO MÓDULO EM ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS

Após uma série de encontros enriquecedores, a Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras se aproxima da fase final de sua primeira edição com a realização do penúltimo módulo de capacitação.

Nos dias 11 e 13 de fevereiro, as participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos no tema “Aceleração: do jogo para a vida real”, ministrado por Adelino Montalverne. O encontro acontecerá de forma online, permitindo maior acessibilidade e participação das empreendedoras.

O projeto, que tem sido um divisor de águas para 20 mulheres empreendedoras de Sergipe, é uma iniciativa do Grupo Gambiarra e do Instituto SER, com financiamento do Ministério da Cultura, viabilizado por emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira. Agora, chegando à fase final de sua primeira edição, o programa reforça seu compromisso de proporcionar conhecimento estratégico e apoio contínuo às empreendedoras, auxiliando na consolidação e crescimento de seus negócios.

Com um olhar voltado para a expansão e fortalecimento dos empreendimentos femininos, este módulo trará ferramentas práticas para que as participantes possam transformar seus projetos em negócios ainda mais sólidos e sustentáveis. A coordenadora da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, Isabele Ribeiro, destaca a importância dessa etapa na jornada das empreendedoras.

“A aceleração é um momento-chave para quem deseja transformar seu negócio em algo mais sólido e escalável. Neste módulo, vamos trabalhar estratégias que ajudem as empreendedoras a sair da teoria e colocar seus projetos para rodar no mercado com mais segurança e planejamento”, afirma Isabele.

Sobre a Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras

A Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras é um projeto que busca fortalecer o empreendedorismo feminino em Sergipe, oferecendo capacitação, trocas de experiências e apoio estratégico para que mulheres possam desenvolver e expandir seus negócios. A iniciativa é realizada pelo Grupo Gambiarra e pelo Instituto SER, com financiamento do Ministério da Cultura, através de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira. Ao longo de sua primeira edição, a Rede tem impactado diretamente a vida de mulheres empreendedoras, promovendo qualificação e autonomia econômica para suas participantes.

Obará Comunicação Integrada – Foto: Rafael Borgatto