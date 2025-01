REDE SERGIPANA DE MULHERES EMPREENDEDORAS E INSTITUTO SER COMEMORAM RESULTADOS DE 2024

Desde junho de 2024, quando a Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras foi lançada, a iniciativa tem demonstrado um impacto profundo na vida de 20 mulheres empreendedoras de diversos setores da economia criativa. Idealizado pelo Grupo Gambiarra e pelo Instituto SER, com recursos do Ministério da Cultura, através de emendas do senador Alessandro Vieira (MDB), o projeto não apenas capacita, mas também conecta, inspira e transforma as participantes, consolidando-se como um marco no fortalecimento do empreendedorismo feminino em Sergipe.

Ao longo dos seis primeiros meses, as empreendedoras tiveram acesso a um programa estruturado em 10 módulos de formação, que vão desde temas práticos como gestão de tempo e branding até questões estratégicas, como posicionamento no mercado. Além disso, o projeto disponibilizou um espaço de coworking totalmente equipado e um estúdio fotográfico profissional. Essas ferramentas têm sido fundamentais para aprimorar a apresentação dos produtos e serviços das participantes, garantindo maior competitividade no mercado e ampliando a visibilidade de seus negócios.

“Já estamos caminhando para a formatura, prevista para março, e tudo o que foi construído até aqui demonstra a potência desse projeto. As mulheres não apenas receberam capacitação, mas se conectaram, colaboraram e cresceram juntas. O impacto já é visível e vai muito além do que imaginávamos para essa primeira fase”, destacou Isabele Ribeiro, fundadora da iniciativa.

Um Espaço de Formação e Transformação

Um dos diferenciais da Rede Sergipana é o seu caráter transformador. Para além das oficinas, que totalizaram mais de 28 horas de formação até agora, as participantes têm vivido experiências práticas que fortalecem tanto suas habilidades individuais quanto sua capacidade de atuar em rede. As mentorias coletivas, por exemplo, têm sido momentos decisivos para a troca de ideias e a construção conjunta de estratégias de negócio. “As mulheres estão participando ativamente de cada etapa do processo. Muitas já começaram a implementar mudanças significativas em suas marcas e estão mais confiantes para se posicionar no mercado. A Rede não é só um programa de capacitação; é um espaço onde elas se sentem fortalecidas e preparadas para enfrentar desafios”, reforçou Isabele.

A troca entre as participantes também tem gerado resultados potentes. A integração dentro da Rede promove colaborações naturais e fortalece a sensação de pertencimento e apoio mútuo. “É impressionante como as conexões que criamos aqui impulsionam os negócios. É o poder de uma rede que acredita na força do coletivo”, afirmou a fundadora.

Mais que um espaço empreendedor

O projeto vai além da capacitação técnica. Ele promove um ambiente que estimula a inovação, a autonomia e o protagonismo feminino. Para as participantes, a Rede tem sido um divisor de águas, bem como a oportunidade de transformar ideias em negócios sólidos, de criar marcas com identidade forte e de se conectar com o mercado de maneira profissional. Além disso, tem sido a chance de mostrar o poder do empreendedorismo feminino como ferramenta de transformação social e econômica em Sergipe.

Perspectivas para 2025

Mesmo diante de desafios, a Rede Sergipana já está planejando sua expansão para 2025. A proposta é ampliar o número de participantes, incluir novos módulos de formação e viabilizar investimentos diretos nos negócios das empreendedoras. “Esse primeiro ano foi um aprendizado intenso. Identificamos necessidades e estamos prontas para avançar com ainda mais força. Queremos que a Rede continue sendo um espaço de transformação e que impacte a vida de ainda mais mulheres no próximo ano”, ressaltou Isabele.

Projeto que transforma

A Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, em apenas seis meses, consolidou-se como um exemplo do que o investimento em capacitação, inovação e colaboração pode fazer por mulheres empreendedoras. Com uma metodologia que valoriza tanto o aprendizado técnico quanto a força do coletivo, a Rede não apenas prepara as participantes para o mercado, mas também para assumirem o protagonismo em seus negócios e em suas vidas.

Foto: Rafael Bogatto

Obará Comunicação Integrada