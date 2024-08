REDUÇÃO DE CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMPRESAS SERÁ TEMA DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CONCESE

A redução dos custos de energia elétrica para as empresas é um tema de grande relevância no Brasil, especialmente diante de um cenário econômico desafiador e de alta competitividade no mercado.

A regulação do setor e a possibilidade de migração para o mercado livre de energia são tópicos que chamam cada vez mais atenção da classe empresarial, em busca de soluções para minimizar despesas e aumentar a eficiência operacional.

No modelo tradicional, as empresas são obrigadas a comprar energia das distribuidoras locais, cujas tarifas são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Essas tarifas são impactadas por diversos fatores, incluindo encargos setoriais, custos de distribuição e variações nos preços das fontes geradoras. Não por acaso, o mercado livre de energia se constituiu em uma alternativa promissora, permitindo que grandes consumidores, como indústrias e empresas de médio porte, negociem diretamente com fornecedores, escolhendo as melhores condições comerciais e preços mais competitivos.

Pensando nisso, o Conselho de Consumidores da Energisa Sergipe (Concese) promove, na próxima sexta-feira, 16, o 1º Café da Manhã – Diálogo com o Consumidor. O objetivo do evento é proporcionar às empresas uma compreensão aprofundada sobre o contexto regulatório atual e as oportunidades oferecidas pelo mercado livre de energia. Com o tema “Redução do Custo da Energia Elétrica para as Empresas: Regulação e o Mercado Livre de Energia”, o evento contará com a presença de especialistas renomados como Marcos Cheliga Brito, Coordenador de Gestão de Energia da Thymos Energia, e Roberto Wagner Lima Pereira, Gerente de Energia da Superintendência de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

“Será uma oportunidade para os empresários sergipanos dialogarem sobre as melhores práticas e estratégias para reduzir os custos com energia em suas operações. Sabemos que o Brasil tem a conta de luz que mais pesa no bolso da população, dentre 34 países da OCDE. O custo com a energia chega a 35,9% do preço final de alguns produtos, segundo estudo encomendado pela ABRACE (Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia). Os alimentos são os itens que mais sentem o peso do aumento das contas de energia, sendo 33,3% do preço final para carne e leite, 27,2% para o pão, por exemplo”, afirma Celso Hiroshi Hayasi, presidente do Concese.

Ainda segundo Hiroshi Hayasi, em média o brasileiro compromete 4,54% da sua geração de riqueza anual com o pagamento da tarifa residencial. “Esse é o maior valor e está bem acima do de nações europeias, a exemplo da Espanha (2,85%), Alemanha (1,72%) e de Luxemburgo (0,35%), onde a energia tem o menor peso sobre a renda no grupo analisado. O resultado brasileiro também fica distante do identificado em economias emergentes, como Chile (2,65%) e Costa Rica (2,76%)”, afirma Hiroshi.

O 1º Café da Manhã – Diálogo com o Consumidor será realizado no Del Mar Hotel, às 7h30. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas até o dia 13 de agosto, pelo link da bio do Instagram @conceseenergisa, pelos telefones (79) 99977-0176 ou pelo e-mail: contato@originalpropagandaeeventos.com.br

