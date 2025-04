Referência em empreendedorismo, Bruno Oliveira lidera 2ª edição do Acese

Evento reunirá empresários em um ambiente de happy hour, bate-papo e novas conexões

Palestrante, podcaster, empreendedor, maratonista e um dos publicitários mais premiados da história da propaganda sergipana, Bruno Oliveira vai liderar a 2ª edição do Acese Day. A iniciativa tem como objetivo conectar empreendedores, promover networking e impulsionar novas oportunidades de negócio. O evento será realizado no dia 15 de maio, a partir das 19h, no Aruanã Al Mare, em Aracaju. A organização é da Associação Comercial de Sergipe (Acese), em parceria com a Ducks – Escola de Empreendedorismo e Gestão, e busca unir experiência, inspiração e relacionamento em um único ambiente.

Referência em inovação, liderança e educação empreendedora — temas centrais do Acese Day — Bruno é criador do Explicaê, plataforma educacional que impactou mais de 1,8 milhão de estudantes, e da Ducks, escola de negócios voltada para empreendedores. Na ocasião, ele compartilhará experiências práticas sobre desenvolvimento de negócios e construção de marcas.

Além de liderar projetos voltados à educação e ao empreendedorismo, Bruno comanda o podcast Foguete Sem Ré, com foco em empreendedorismo e transformação pessoal, e está à frente do Clube, agência especializada na realização de eventos com foco em experiência do cliente. Sua presença reforça a proposta do evento de fomentar o crescimento por meio da troca de experiências entre empresários e profissionais de diferentes áreas.

O Acese Day também contará com a participação do médico intensivista e educador financeiro Dr. Rafael Bastos, que compartilhará sua trajetória de disciplina e superação nas áreas da saúde, finanças e esportes de alta performance, destacando a conexão entre desenvolvimento pessoal e profissional.

Sobre o Acese Day

O Acese Day aposta em um formato leve e sofisticado. Além das palestras, o evento oferece um happy hour com degustação de vinhos, boa gastronomia e momentos dedicados ao networking entre empresários experientes. A proposta é proporcionar um ambiente onde o conhecimento se alia à construção de vínculos duradouros — premissa que vem se consolidando desde a primeira edição, realizada em 2023.

Os ingressos são limitados e estão disponíveis no site Sympla. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do evento ou pelo telefone (79) 99866-6734.

NV Comunicação – foto Ricardo Sá