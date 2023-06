Região Nordeste é a única do País a apresentar aumento no preço do etanol, aponta levantamento da Ticket Log

Dados do último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) , apontaram que a Região Nordeste fechou maio sendo a única do País a apresentar acréscimo no preço do etanol. O litro do combustível fechou a R$ 4,64 na região, após aumento de 0,43% se comparado a abril. A gasolina foi vendida a R$ 5,68 o litro, após recuo de 1,29%. Já o diesel comum e o S-10 foram comercializados a R$ 5,57 e R$ 5,63, com redução de 2,96% e 3,49%, respectivamente.

“Devemos aguardar os próximos dias e o reflexo da mudança no modelo de cobrança do ICMS, que deve elevar o preço médio da gasolina comercializada nas bombas logo no início de junho”, comenta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil. Todos os Estados nordestinos registraram redução no preço médio da gasolina e apenas a Bahia, o Ceará e o Rio Grande do Norte apresentaram recuo para o etanol. Se comparada ao etanol, a gasolina é economicamente mais vantajosa para o abastecimento em todo o Nordeste. Ainda assim, o etanol é considerado ecologicamente mais vantajoso para abastecimento, por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”,

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log , que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Fonte RPMA Comunicação