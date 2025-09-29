RELOAD SERGIPE REÚNE PÚBLICO DE MAIS DE 1.500 PESSOAS E TROUXE GRANDES NOMES COMO JULIETTE E CAMILA PUDIM

Realizado nos dias 26 e 27 de setembro, no Centro de Convenções AM Malls, o Reload Sergipe reuniu nomes de destaque nacional, como Juliette, Camila Pudim, João Branco e Camila Farani, para compartilhar conhecimento, experiências e tendências de mercado.

Com um público estimado em mais de 1.500 participantes e mais de 20 atrações entre palestras e painéis temáticos, o Reload Sergipe 2025 se consolidou, mais uma vez, como um dos principais eventos de marketing e empreendedorismo do Nordeste. Durante dois dias, os participantes puderam acompanhar conteúdos sobre marketing digital, inovação, inteligência artificial, vendas, redes sociais e empreendedorismo, com palestras e oficinas que trouxeram desde estratégias práticas até reflexões sobre o futuro dos negócios no Brasil.

Para a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, a edição de 2025 reforça a importância de espaços como este para o fortalecimento dos pequenos negócios no estado. “O Reload é um dos nossos maiores eventos, ele mistura técnica, histórias de vida, teoria e prática do mundo do marketing digital. O grande público aqui presente nos dois dias nos mostra que o evento já é parte do calendário de eventos sergipanos. Ficamos felizes em poder trazer estas grandes atrações para contribuir com o crescimento do empreendedor local”, falou.

Com uma programação diversa e interativa, o evento proporcionou aprendizado e networking para empreendedores, estudantes e profissionais de diferentes setores, reforçando o papel do Reload Sergipe como catalisador de ideias e conexões.

Entre os momentos mais aguardados, esteve a participação da Juliette, que compartilhou sua trajetória e ideias sobre visibilidade e empreendedorismo. “Em tudo o que fiz carreguei a verdade comigo. Não adianta criar um mundo de sonhos que não é verdadeiro, então eu materializei a minha história em publicidade. O cliente não compra o produto, compra a história. Os pontos chave são: manutenção, verdade e saber escolher. Enquanto estiver repetindo o que está posto será mais um, tem que fazer o que só você sabe fazer”, contou.

O público aprovou a experiência. Para Rafaella Vieira, que participou dos dois dias de evento, o Reload é um evento para atualização nos principais temas de marketing. “Foram dois dias de uma verdadeira imersão em temas que temos que lidar no nosso dia a dia, principalmente quando trabalhamos com redes sociais. Não é só falar de números e algoritmos, mas de ferramentas para lidarmos melhor com o nosso público, com o cliente final do nosso negócio”.

Com recorde de público e palestrantes, o Reload Sergipe 2025 encerra sua edição com balanço positivo e reforça seu papel como um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do Nordeste. A expectativa é que a próxima edição traga ainda mais conteúdos, conexões.

Realizado nos dias 26 e 27 de setembro, no Centro de Convenções AM Malls, o Reload Sergipe reuniu nomes de destaque nacional, como Juliette, Camila Pudim, João Branco e Camila Farani, para compartilhar conhecimento, experiências e tendências de mercado.

Com um público estimado em mais de 1.500 participantes e mais de 20 atrações entre palestras e painéis temáticos, o Reload Sergipe 2025 se consolidou, mais uma vez, como um dos principais eventos de marketing e empreendedorismo do Nordeste. Durante dois dias, os participantes puderam acompanhar conteúdos sobre marketing digital, inovação, inteligência artificial, vendas, redes sociais e empreendedorismo, com palestras e oficinas que trouxeram desde estratégias práticas até reflexões sobre o futuro dos negócios no Brasil.

Para a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, a edição de 2025 reforça a importância de espaços como este para o fortalecimento dos pequenos negócios no estado. “O Reload é um dos nossos maiores eventos, ele mistura técnica, histórias de vida, teoria e prática do mundo do marketing digital. O grande público aqui presente nos dois dias nos mostra que o evento já é parte do calendário de eventos sergipanos. Ficamos felizes em poder trazer estas grandes atrações para contribuir com o crescimento do empreendedor local”, falou.

Com uma programação diversa e interativa, o evento proporcionou aprendizado e networking para empreendedores, estudantes e profissionais de diferentes setores, reforçando o papel do Reload Sergipe como catalisador de ideias e conexões.

Entre os momentos mais aguardados, esteve a participação da Juliette, que compartilhou sua trajetória e ideias sobre visibilidade e empreendedorismo. “Em tudo o que fiz carreguei a verdade comigo. Não adianta criar um mundo de sonhos que não é verdadeiro, então eu materializei a minha história em publicidade. O cliente não compra o produto, compra a história. Os pontos chave são: manutenção, verdade e saber escolher. Enquanto estiver repetindo o que está posto será mais um, tem que fazer o que só você sabe fazer”, contou.

O público aprovou a experiência. Para Rafaella Vieira, que participou dos dois dias de evento, o Reload é um evento para atualização nos principais temas de marketing. “Foram dois dias de uma verdadeira imersão em temas que temos que lidar no nosso dia a dia, principalmente quando trabalhamos com redes sociais. Não é só falar de números e algoritmos, mas de ferramentas para lidarmos melhor com o nosso público, com o cliente final do nosso negócio”.

Com recorde de público e palestrantes, o Reload Sergipe 2025 encerra sua edição com balanço positivo e reforça seu papel como um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do Nordeste. A expectativa é que a próxima edição traga ainda mais conteúdos, conexões.