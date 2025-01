Repasses do FPE para Sergipe cresceram 9,8%, em 2024

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), indicou que o repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE) para Sergipe, em dezembro de 2024, foi de aproximadamente R$ 596,7 milhões. Em termos relativos, na comparação com novembro último, o repasse assinalou um crescimento real de 11,8%, considerando o efeito da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já no comparativo com dezembro de 2023, houve crescimento real de 10,4% na transferência do recurso. Com os dados de dezembro, o repasse do fundo ao estado em 2024 ficou em aproximadamente R$ 6,1 bilhões, registrando crescimento de 9,8%, em termos reais, em relação ao observado em 2023. Repasse do FPM em dezembro/2024 O repasse a todos os municípios sergipanos, através do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), totalizou R$ 374,7 milhões. No acumulado do ano que findou, o total repassado fechou em cerca de R$ 2,8 bilhões. Em termos reais, o repasse de dezembro último, teve crescimento real de 14,0%, em comparação com dezembro de 2023. Já em relação a novembro de 2024, houve um acréscimo real de 72,7%.

Repasse do Fundeb em dezembro/2024

O repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) totalizou R$ 117,7 milhões, no último mês de 2024, assinalando acréscimo real de 12,9%, em relação a novembro de 2024. Já no comparativo com dezembro de 2023, foi registrado um decréscimo real de 5,0% no valor do repasse. Com o montante de dezembro último, o FUNDEB acumulou repasse de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, em 2024.