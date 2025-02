REQUERIMENTOS AO SEGURO-DESEMPREGO NO ESTADO DE SERGIPE AUMENTARAM 35,9% NO MÊS DE JANEIRO

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, revelou que, em janeiro último, 5.257 trabalhadores solicitaram o seguro-desemprego em Sergipe.

Em termos relativos, houve acréscimo de 23,3% no quantitativo de requerentes em relação a janeiro de 2024, quando foram registradas 4.262 solicitações. Já na comparação com dezembro de 2024, observou-se aumento de 35,9%.

A análise dos dados revelou ainda que os pedidos realizados no primeiro mês de 2025 se concentraram principalmente no setor de Serviços (2.438 requerentes ou 46,4% do total), seguido de Comércio, com 25,9% (1.363 requerentes), da Construção, com 15,1% (793 requerentes), da Indústria, com 11,3% (593 requerentes), e da Agropecuária, com 1,3% (70 requerentes), do total de solicitações.

Solicitações pela internet e presencial em janeiro/2025

No período analisado, 80,7% do total de solicitações foi realizado via Portal de Serviços do Governo Federal ou via aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o que corresponde a 4.243 solicitações, sendo o restante presencialmente nos postos de atendimento.

FIES – UNICOM