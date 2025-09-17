Restaurantes em Aracaju destacam eficiência e segurança do gás natural canalizado

Troca do GLP pelo gás beneficiou, inclusive, na limitação do espaço da cozinha, que ficou maior sem os cilindros

O gás natural canalizado tem se consolidado como solução eficiente, segura e cada vez mais aceita entre os restaurantes de Aracaju. Localizado na Orla de Atalaia, um estabelecimento que há mais de 15 anos utiliza o energético destaca os benefícios da parceria com a Sergipe Gás S/A (Sergas) para o funcionamento de seus equipamentos, como fogões e churrasqueiras.

De acordo com Rudinei Recktenwald, sócio do restaurante, a mudança trouxe vantagens significativas. “Hoje, todos os nossos equipamentos da cozinha, como a churrasqueira, são tocados a gás natural. O buffet, inclusive, os pratos quentes, são todos com gás natural. Mas não é só isso, um dos principais benefícios foi a redução de custos e a otimização de espaço, já que com o GLP você precisa de uma área muito grande para colocar os cilindros”, afirmou.

Outro ponto positivo destacado pelo empresário foi a economia no seguro. “Quando você tem gás GLP o seu seguro é um pouco mais caro. Quando você coloca gás natural, você consegue reduzir isso também”, pontuou.

A coordenadora de Atendimento ao Cliente da Sergas, Aline Mendonça, reforça que o gás natural canalizado oferece uma série de diferenciais competitivos para os empreendimentos do setor gastronômico. “Esse estabelecimento em particular utiliza o gás da Sergas em diversos equipamentos. Na churrasqueira ele tem uma condição de ligar mais rápido, não existe aquele processo de aquecimento. E mantém também uma limpeza, pois tem uma higienização melhor. Além disso, há a facilidade de não precisar buscar o carvão certificado, que deve ser utilizado nos estabelecimentos comerciais, assim como o ganho de espaço”, destacou.

Com praticidade, segurança e economia, o gás natural canalizado segue conquistando espaço no setor de alimentação fora do lar, sendo um aliado importante para a qualidade do serviço oferecido em restaurantes da capital sergipana

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas