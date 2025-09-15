Retomada da Fafen em SE avança com assinatura de contrato com novo operador

Petrobras e Engeman firmam acordo para retorno das atividades da fábrica com apoio do Estado

A retomada das operações da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) de Sergipe está cada vez mais próxima. Na sexta-feira, 12, a Petrobras e a Engeman, empresa vencedora do processo licitatório, assinaram o contrato que define o planejamento operacional da unidade. As negociações contaram com o apoio do governador Fábio Mitidieri, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da equipe de governo.

Arrendada à iniciativa privada desde 2020, a Fafen Sergipe teve suas atividades paralisadas em março de 2024, após a Unigel, então operadora da unidade, alegar inviabilidade econômica. Com o encerramento do contrato e a realização de uma nova licitação, a planta passa a ser operada pela Engeman, na condição de prestadora de serviços. A Petrobras fica responsável pelas atividades comerciais.

Além da unidade de Sergipe, a fábrica da Bahia está compreendida na parceria, que tem um prazo de cinco anos. Considerando as duas plantas, serão gerados cerca de 800 empregos diretos e indiretos. A expectativa é que a nova etapa permita o fortalecimento da cadeia produtiva de fertilizantes no estado.

De acordo com o gestor da Sedetec, Valmor Barbosa, o Estado destaca a importância estratégica da Fafen para a economia de Sergipe, em paralelo à produção de potássio e às atividades das misturadoras. “Já iniciamos diálogo com a empresa vencedora do processo licitatório e estamos à disposição para apoiar a mobilização necessária ao início das operações, incluindo intermediação para a renovação de licenças ambientais, contratos de suprimento de água, movimentação de gás natural e incentivos do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI)”, afirmou.

Histórico

A Fafen de Sergipe foi implantada pela Petrobras em 1980, tornando-se um polo estratégico para a produção de ureia, amônia e sulfato de amônio no Nordeste. Sua instalação impulsionou o desenvolvimento da infraestrutura no estado, como obras como a adutora do Rio São Francisco e melhorias em energia, transporte e telefonia.

Ao longo do tempo, a unidade enfrentou desafios operacionais, principalmente pela instabilidade no fornecimento de gás natural, levando à redução de turnos e paralisações. Ainda assim, a planta seguiu gerando centenas de empregos diretos e indiretos, mostrando-se como importante ativo no parque industrial sergipano.

Em 2018, a Petrobras anunciou a hibernação da unidade como parte de sua política de desinvestimentos. Após negociações com o Governo de Sergipe, em 2019, a fábrica foi arrendada ao grupo Unigel por dez anos. A operação foi retomada em 2021, após investimentos superiores a R$ 300 milhões. O Governo de Sergipe apoiou ativamente o processo, com medidas como redução do ICMS sobre o gás, incentivos fiscais e melhorias na infraestrutura local.

Contudo, desde 2023, a fábrica voltou a enfrentar dificuldades, com duas paralisações motivadas pelo alto custo do gás natural em relação aos preços dos fertilizantes. Em março de 2024, a Unigel suspendeu as atividades por tempo indeterminado.

Após alinhamentos judiciais envolvendo a Unigel, a Petrobras abriu licitação para recebimento de propostas para os serviços de operação das fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia. O prazo foi concluído em julho de 2025, com o registro de seis propostas. A Engeman Manutenção de Equipamentos foi a vencedora, com valor aproximado de R$ 976 milhões. Para Sergipe, a licitação prevê serviços de operação e manutenção das unidades de produção de amônia e ureia granulada.

Sobre a Engeman

Com mais de 40 anos de atuação, a Engeman é uma empresa brasileira líder em serviços industriais, especializada em manutenção e gestão. A empresa atua tanto no Brasil quanto no exterior, sendo reconhecida por sua estabilidade e expertise na execução de contratos complexos.

Texto e foto ascom Sedetec