Royalties de petróleo e gás creditados a Sergipe somaram R$ 7,1 milhões

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revelou que o pagamento de royalties ao Estado de Sergipe, referentes à extração de petróleo e gás natural do mês de junho último, somou cerca de R$ 7,1 milhões. O valor, segundo a ANP, foi creditado em agosto.

Os royalties são uma compensação financeira devida à União pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território brasileiro. O pagamento é efetuado à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a qual é responsável por repassar aos Estados e municípios os recursos provenientes dos pagamentos, segundo critérios estabelecidos nas leis nº 9.478/1997 e nº 7.990/1989.

Em termos relativos, o montante recebido pelo estado, no mês analisado, situou-se 14,1% acima do montante recebido em agosto de 2024. Em relação ao mês imediatamente anterior, julho último, notou-se que o repasse foi 6,4% maior.

Os royalties creditados ao estado de Sergipe de janeiro a agosto de 2025 acumularam cerca de R$ 56,2 milhões. O montante acumulado foi 21,6% maior que o acumulado no mesmo período de 2024.

Royalties para os Municípios em agosto/2025

Em agosto do ano corrente, os royalties creditados aos municípios sergipanos totalizaram aproximadamente R$ 22,0 milhões. Dentre eles, o município que auferiu a maior fatia foi Riachuelo, com aproximadamente R$ 7,5 milhões, ou 34,2% do total.

Em seguida, figuraram os municípios de Indiaroba[1] (20,6%) e Rosário do Catete (3,7%) auferindo R$ 4,5 milhões e R$ 819,3 mil, respectivamente.

Outros municípios que se destacaram foram: Divina Pastora (3,5%), Pirambu (2,8%) e Barra dos Coqueiros (2,8%), com repasses de R$ 777,4 mil, R$ 615,7 mil e R$ 605,1 mil, nessa ordem.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM