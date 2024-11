Saldo de empregos em Sergipe cresceu 26,8% no acumulado do ano

Sergipe registrou crescimento de 26,8% no saldo de empregos no período de janeiro a outubro de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 27, e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Ainda de acordo com a pesquisa, em outubro, Sergipe atingiu o maior estoque de empregos da história, com 342.990 trabalhadores ativos no mercado de trabalho formal.

O saldo de empregos no período de janeiro a outubro de 2024 foi de 15.851 vagas ocupadas, contra 12.497 no mesmo período de 2023. O percentual de crescimento de 26,8% na comparação dos períodos é o 3º maior do Nordeste e o 8º maior do Brasil. No último mês de outubro, o comércio e a indústria puxaram a geração de empregos em Sergipe. Os municípios que mais geraram emprego nesse período foram Aracaju, Estância e Nossa Senhora do Socorro.

Na avaliação do secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, este é mais um dado positivo que referenda Sergipe como um estado próspero e com um ambiente favorável à geração de empregos. “Mais um mês com saldo positivo no Caged mostrando que a geração de emprego e renda no Estado de Sergipe veio para ficar. A mensagem é que nosso estado é um estado de oportunidades e que nós vamos avançar muito mais, porque o Governo de Sergipe está acelerando os investimentos, está atraindo novas indústrias”, comemora o gestor.

O saldo de empregos gerados em Sergipe entre janeiro de 2023 e outubro de 2024 alcançou 29.170 postos, refletindo os avanços promovidos pela gestão atual. Com a criação de um ambiente favorável para a atração de novos negócios, a expectativa é de resultados ainda mais expressivos nos próximos meses. “No próximo dia 5, o governador vai entregar junto com o Grupo Atakarejo a primeira grande loja da rede aqui no estado de Sergipe, de um total de 15 que vão ser abertas, um investimento de mais de R$ 700 milhões. Inaugurou semana passada uma nova fábrica de cimento em Nossa Senhora do Socorro. Sergipe vai continuar crescendo, e nós teremos um ano de 2025 ainda melhor, estabelecendo novas marcas recordes na geração de emprego e renda”, acredita Teles.

Seguidamente, Sergipe tem registrado aumento no estoque de empregos. Agora em outubro, alcançou o número histórico 342.990 pessoas trabalhando com carteira assinada no estado. No ranking da variação relativa ao estoque de empregos, Sergipe aparece na 4ª colocação do Nordeste e 13º do Brasil. Em comparação ao mesmo período do ano passado (309.237), o crescimento foi de cerca de 10%.

Taxa de rotatividade

Ainda de acordo com os dados do Caged, Sergipe ocupa a segunda posição no Ranking Nacional da Taxa de Rotatividade – que mede os estados com menor índice rotatividade –, correspondente a 26,53%, ficando atrás apenas do Distrito Federal (26,38%). Isso significa que o estado tem uma maior estabilidade no mercado de trabalho, em comparação à média nacional, provando que o estado tem gerado empregos mais duradouros.

Foto: Igor Matias