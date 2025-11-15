Salvar-SE realiza melhorias da qualidade técnica e segurança dos produtos e do seu plantio

A Associação Brasileira de Apoio ao Cultivo e Pesquisa da Cannabis Medicinal, Salvar-SE, está garantindo as melhorias da qualidade técnica e da segurança dos produtos e do seu plantio. O objetivo é fazer com que cada associado receba o medicamento com alta capacidade de atingir os resultados pretendidos no seu tratamento. A Justiça determinou estas melhorias, que já vinham sendo realizadas nos últimos meses.

Na sede onde está localizado o cultivo, foram fixadas diversas câmeras de segurança, já que a proteção das plantas é fundamental. “Fizemos os projetos de segurança, muros e cercas, e contamos com o Poder Público para ajudar nesse processo”, explicou o presidente da Salvar-SE, Paulo Reis.

A Associação está buscando por apoio através de Emenda Parlamentar para que as obras sejam executadas e, assim, manter os valores dos produtos sem aumentar os custos. Além disso, já foram construídos um galpão de secagem provisório, uma sala de clonagem e uma estufa de propagação.

A mão de obra técnica vem sendo mantida como se faz possível. A Salvar-SE conta com farmacêutico especialista em produtos de Cannabis. Estão ainda em andamento trabalhos com o apoio da Universidade Tiradentes (Unit), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Instituto Federal de Sergipe (IFS) para estágio e possível colaboração técnica.

A suspensão da autorização colocou a Associação em insegurança jurídica, o que dificulta a contratação de novos profissionais. Desta forma, os professores e estudantes das instituições veem atuando para que o fornecimento dos produtos aos associados não seja paralisado.

“Nós capacitamos os colaboradores para micropropagação controlada pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) de Cruz das Almas (Bahia). E nós tivemos a primeira visita do IFS para nos conhecermos e aplicarmos novas técnicas no cultivo junto com um grupo de alunos de agroecologia e professores”, acrescentou o presidente.

As embalagens dos óleos foram melhoradas com indicação de quantidade em mililitros, além das gotas. Assim, os médicos podem receitar indicando quantos mls devem ser consumidos em cada dosagem, o que facilita o manejo do produto no tratamento.

A Salvar-SE continua lutando para conquistar uma vitória definitiva na Justiça e, então, poder garantir medicação para todos os associados sem cessar.

