Santander e London School of Economics oferecem 750 bolsas de estudo gratuitas para aprender conceitos de um MBA

Santander anunciou uma nova edição do Santander Scholarships – MBA Essentials 2025, elaborado em parceria com a London School of Economics and Political Science (LSE). O programa oferece capacitação gratuita para que os participantes assimilem, de forma rápida e prática, os três pilares de gestão empresarial e liderança ensinados em um MBA: ambiente estratégico, ferramentas financeiras e liderança.

A iniciativa busca capacitar profissionais em apenas dez semanas para prepará-los a obter protagonismo na tomada de decisões e gerar um maior impacto em seus ambientes profissionais. No total, serão oferecidas 750 bolsas de estudo para residentes de 11 países (Brasil, Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai). As inscrições serão aceitas até 29/07/2025 pelo link https://bit.ly/4kqNB4p

O curso foi desenvolvido por acadêmicos das áreas de Administração e Contabilidade da LSE e vai fornecer as principais ferramentas obtidas em um MBA. Não é necessário diploma ou ser cliente Santander para participar, mas os candidatos devem possuir um nível básico em um dos idiomas do curso para poder se inscrever. Os alunos receberão um certificado da instituição internacional após concluírem o programa.

“Oferecemos uma formação de excelência que democratiza o acesso aos conhecimentos essenciais de um MBA. Essa é uma oportunidade única para que profissionais de diferentes perfis e nacionalidades ampliarem sua visão estratégica, dominarem ferramentas de gestão e assumirem o protagonismo em suas carreiras”, afirma Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições, Universidades e Universia do Santander no Brasil.

O curso poderá ser feito de forma assíncrona, ou seja, o estudante poderá acompanhar as aulas em qualquer horário ou local e interagir com colegas e professores por meio de fóruns semanais e discussões em pequenos grupos. Após a conclusão do treinamento, os alunos estarão aptos a aplicarem os principais conceitos de um MBA, como a identificação das vantagens competitivas de sua empresa, maior compreensão do ambiente estratégico, gestão de ferramentas contábeis e técnicas de negociação para influenciar as decisões internas das organizações, investidores e consumidores.

Texto e foto ascom Santander