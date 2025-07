Santander lança o programa de Trainee 2026 e oferece salário de até R$ 9,2 mil

▪Vagas são direcionadas a estudantes com formação entre dezembro/2022 e dezembro/2025 com perfil STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática)

▪Benefícios incluem ainda vale alimentação/refeição e transporte, auxílio creche/babá, assistência médica e odontológica

O Santander abriu inscrições para o Programa de Trainee 2026. Com duração de 18 meses contados a partir de janeiro, o programa proporcionará aos aprovados uma jornada de aprendizagem e experiências capaz de acelerar a aquisição de conhecimento e de habilidades essenciais para as carreiras que estão em transformação. Além disso, os trainees receberão mentoria de executivos(as) e aqueles que tiverem performance destacada, viverão uma experiência internacional. Os benefícios incluem vale alimentação/refeição e transporte, auxílio creche/babá, assistência médica, odontológica e salário de até R$ 9,2 mil.

As vagas são direcionadas a profissionais graduados entre dezembro/2022 e dezembro/2025, e que sejam do campo de atuação STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática). Conhecimento do idioma inglês avançado e experiência profissional anterior serão considerados diferenciais. Os candidatos poderão se inscrever até 01/09/2025 pelo link https://www.santander.com.br/hotsite/traineesantander

O programa busca identificar talentos que façam parte e impulsionem a evolução dos produtos e serviços oferecidos pelo Santander aos seus clientes. É fundamental que os candidatos se identifiquem com o propósito do Banco, que é “contribuir para que pessoas e negócios prosperem” e com a cultura da organização. “Buscamos pessoas curiosas e protagonistas, com desejo genuíno de aprender e inovar e que estejam prontas para contribuir com nosso propósito de impactar positivamente a sociedade e a vida dos nossos clientes”, afirma Germanuela De Abreu, vice-presidente de Pessoas, Cultura e Ouvidoria do Santander.

Todo o processo seletivo será conduzido pela Universia, empresa do Grupo Santander dedicada a promover a empregabilidade no Brasil por meio de programas de estágio, iniciativas de aceleração de carreira e parcerias estratégicas com universidades e instituições educacionais. Os candidatos participarão de um processo seletivo dividido em etapas, que incluem inscrição, assessments, dinâmicas de grupo e/ou entrevistas individuais, além de uma entrevista final.

Abaixo, o link com o vídeo do CEO do Santander, Mario Leão, convidando os trainees a se inscrever:

Texto e foto: Kauê Diniz – Assessoria de Imprensa Santander Nordeste/Norte