SÃO CRISTÓVÃO RECEBE MAIS DE 70 MIL FIÉIS DURANTE A ROMARIA A DE SENHOR DOS PASSOS E FORTALECE TURISMO

A Romaria do Senhor dos Passos, em São Cristóvão, foi realizada entre a última sexta-feira, 14, e domingo, 16. Cerca de 70 mil fieis de diversas partes do Brasil se reuniram no Centro Histórico da Cidade Mãe de Sergipe, na Praça São Francisco, para professar a fé católica em uma das maiores manifestações religiosas do Nordeste. Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe, a tradicional romaria, com mais de 200 anos de história, fortalece o turismo religioso no estado, contribuindo no desenvolvimento da economia local.

Realizada durante a Quaresma, a festividade religiosa prepara os fieis para a Páscoa, e é marcada por duas procissões. Na sexta-feira, acontece a transladação noturna da imagem, que parte do Santuário São Judas Tadeu, em Aracaju, até a Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão. Já no domingo é realizada a Procissão do Encontro, que reúne as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora da Soledade na Praça São Francisco, onde ocorre o Sermão do Encontro e o Canto da Verônica.

O título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe foi concedido à romaria desde 2015 e reconhece a importância religiosa, histórica e cultural para o estado e o país. Com raízes no século XVII, a manifestação, iniciada na cidade pelos frades carmelitas, combina tradição e devoção. Durante o decorrer dela, é comum a realização de rituais, como a prática de levar objetos, a exemplo de imagens de partes do corpo, chaves e outros itens como forma de pagamento pelas promessas feitas. Além disso, ao longo dos três dias da festa religiosa, são realizadas mais de 20 missas.

Esperança e caridade

Este ano, o tema “Nos passos de Jesus, nos tornamos peregrinos da esperança e da caridade” reforçou a relevância da Romaria de Senhor dos Passos para a religiosidade e para a cultura do município, o quarto mais antigo do país. A celebração é também um momento de renovação espiritual, fortalecimento de laços comunitários e preservação das tradições que atravessam gerações.

“Esse evento religioso é muito importante, porque atrai romeiros de diversos lugares de Sergipe e de fora do estado, tendo essa expressão de amor e gratidão ao Senhor pelas graças, em benefício dos milagres que eles receberam na invocação ao Senhor dos Passos. Eles vêm em um gesto de agradecimento e de devoção, tentando pagar as promessas feitas”, afirmou o frei Pedro Rangel Trajano Lins, da Ordem dos Carmelitas, pároco e reitor da Paróquia e Santuário Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão.

Segundo o turismólogo Diego Prado, coordenador da Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São Cristóvão, a Romaria do Senhor dos Passos é o principal evento a fortalecer o turismo religioso em Sergipe. “Trata-se de uma manifestação que atrai milhares de romeiros e visitantes a cada ano para São Cristóvão. O evento também movimenta economicamente o município, gerando emprego e renda, e desenvolvendo o turismo”, resumiu.

Turismo religioso

Proprietária de uma loja especializada em aviamentos e artesanatos, Acácia Barros inaugurou a Casa de Arte Sacra na sexta-feira passada, em decorrência do evento religioso. “Esse novo espaço dedicado à venda de imagens, santos e acessórios cristãos atrai a atenção. A Romaria do Senhor dos Passos é o evento religioso que mais atrai pessoas para São Cristóvão. Ele traz peregrinos de longe, muitos deles descalços, com muita fé. Quem participa se emociona muitoe”, afirmou.

Além disso, segundo ela, a força do evento religioso tem impactado o turismo na cidade, atraindo muitos visitantes e, consequentemente, fomentando o comércio local. “Acredito que a divulgação dessa tradição religiosa tem sido fundamental. Quando as administrações começam a promover mais e a divulgar esses eventos, o público vai aumentando. Isso traz um fluxo de turistas, muitos em busca de vivenciar essa experiência de fé”, opinou.

A lavradora Silvaneide Carvalho, de Itabaiana, no agreste central sergipano, participa da romaria há mais de cinco anos. Na primeira vez, foi pedir ao Senhor dos Passos pela própria saúde. “Consegui me curar e prometi que viria todos os anos até quando aguentar. Venho aqui para renovar minha fé e agradecer ao Senhor dos Passos pela graça concedida. Venho vestida de roxo desde a minha cidade e fico o dia inteiro com a vestimenta até a hora de ir embora”, explicou emocionada.

Já as amigas Sônia Sobrinho, Josélia Almeida e Maria Neuza de Jesus saíram de Campo do Brito, também no agreste central sergipano, para participar da romaria. “Somos devotas do Senhor dos Passos e viemos expressar nossa fé e devoção a Jesus. Mesmo doente, com o pé inchado, eu vim”, destacou dona Josélia. “Chegamos às 6h e já assistimos à missa. Agora, estamos aguardando o Encontro, que é um momento muito especial”, explicou dona Sônia. “É minha primeira vez na Romaria do Senhor dos Passos. É uma emoção muito grande, e eu estou muito feliz”, finalizou dona Neuza.

Foto: Marcos Pako/Setur

São Cristóvão recebe mais de 70 mil fiéis durante Romaria de Senhor dos Passos

Festividade da fé católica fortalece turismo religioso e movimenta economia em Sergipe

Foto: Marcos Pako/Setur