São João na Praça valoriza cultura local e impulsiona a economia em Aracaju

Nos últimos anos, a praça General Valadão, no centro da capital sergipana, tem sido palco de muita alegria e arrasta-pé durante o mês de junho, com a realização do São João na Praça. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio), e integra a programação do Forró Caju 2024. As apresentações acontecerão entre os dias 10 e 21 de junho e contarão com cortejos juninos, trio pé de serra, grupos de cultura popular e barracas de comida típica.

O local escolhido reflete, sobretudo, a história da praça General Valadão como marco zero da cidade, onde é considerado o início do comércio em Aracaju. Esse ponto de circulação da economia local, se transforma em um verdadeiro centro da cultura sergipana. Os amantes das tradições e festejos juninos, terão a oportunidade de, mais uma vez, vivenciar o melhor da música nordestina bem no coração da capital.

Para o presidente da Funcaju, Luciano Correia, esse é um espaço que já está consolidado no calendário do mês de junho, sendo bem recebido pela população e este ano não será diferente. “O São João na Praça simboliza um momento de celebração da nossa cultura e aquece os motores para as festividades do São João e São Pedro”, comenta.

Com esse projeto, a gestão municipal promove não só festejos juninos de qualidade para os cidadãos, como também apoia e incentiva artistas sergipanos que protagonizam o São João na Praça e exaltam as manifestações culturais de Sergipe.

O presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, reitera a importância que o projeto traz para os aracajuanos e turistas, a partir de uma festa que enriquece a cidade tanto do ponto de vista econômico como cultural. “Essa parceria com a prefeitura é fundamental para o desenvolvimento da capital, e nós promovemos isso com um trabalho de excelência, levando segurança, limpeza e diversão para a população”, enfatiza.

Foto: Marcele Cristinne