“Sealba para Elas” discute Comunicação no Agro e Cooperativismo 6 de fevereiro

A Sealba Show 2025 reservou o dia 6 de fevereiro inteiramente para as mulheres no “Sealba para Elas”, seguindo uma tradição que vem ganhando força e visibilidade ao longo dos anos. A feira de negócios, que está em sua quarta edição, acontece de 5 a 8 de fevereiro, no Parque Cunhas Menezes, em Itabaiana-SE.

O “Sealba para Elas” é organizado pela Comissão Estadual das Mulheres do Agro de Sergipe do Sistema Faese/Senar e será realizado na Arena Multieventos, no dia 6 de fevereiro, a partir de 14 horas, reunindo lideranças, profissionais e produtoras que atuam no agronegócio para debater temas fundamentais como Comunicação no Agro, cooperativismo e histórias inspiradoras de mulheres que estão transformando o setor.

O objetivo é criar um espaço de diálogo e troca de experiências, abordando os desafios e as oportunidades para as mulheres no campo, além das estratégias de comunicação e transformação do agronegócio, com a jornalista e Miss Brasil Agro 2024, Marquia Rossin. O evento ainda vai mostrar como o cooperativismo pode ser uma alternativa de fortalecimento econômico e social para produtoras, promovendo a sustentabilidade e o desenvolvimento local, com Shirllane Bispo Santos, superintendente Sescoop/SE. Com foco no desenvolvimento de mulheres do meio rural e habilidades sócio emocionais, Dra Celina Lira do Piauí também contribuirá com o Sealba para Elas.

O evento também contará com painéis de histórias inspiradoras, que trarão relatos de mulheres que superaram desafios e se destacaram em diversas áreas do agro. Essas trajetórias são exemplos de como a liderança feminina pode impulsionar realidades e criar um legado de relevância entre as gerações.

Sealba Show

A Sealba Show é a 3ª maior feira agropecuária da região, reunindo produtores, pesquisadores, empresários e especialistas em torno de inovações, debates e oportunidades de negócios para pequenos e grandes produtores. Realizado pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e correalizado pelo Sebrae, o evento tem patrocínio do Banco do Nordeste, Banese, Governo de Sergipe e apoio da Prefeitura de Itabaiana.

