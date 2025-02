Sealba para Elas evidencia protagonismo das mulheres no agro

Sealba para Elas evidencia força e protagonismo das mulheres no agronegócio

Na tarde desta quinta-feira, 6, a Sealba Show estava com os olhos voltados para as mulheres. O Sistema Faese/Senar promoveu um momento exclusivo para discutir questões voltadas às mulheres ligadas ao agronegócio na região, a fim de evidenciar a força e o protagonismo feminino.

O evento reuniu a Comissão Nacional das Mulheres do Agro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Sergipe (SESCOOP/ SE) e a Comissão Estadual das Mulheres do Agro de Sergipe.

A vice-presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA, Simone de Paula, destacou a importância do evento para dar visibilidade às produtoras rurais. “Este evento traz uma transformação muito grande para as mulheres que fazem parte do setor, porque permite que elas descubram novos talentos e aprimorem outros. Estou encantada com a Sealba e toda sua grandiosidade”, declarou.

A segunda palestrante da tarde foi a jornalista e Miss Brasil Agro 2024, Marquia Rossin, que falou sobre o poder da comunicação na transformação do agronegócio.

Dando continuidade ao evento, a presidente da Comissão Estadual das Mulheres do Agro de Sergipe, Marivânia Schoenherr, mediou o painel “Contando Histórias inspirando vidas”, com mulheres do campo assistidas pelo Senar. Em seguida, a superintendente Sescoop/SE, Shirllane Bispo, falou sobre a força do cooperativismo. A psicóloga da CNA do estado de São Paulo, Celina Lira, encerrou o momento falando sobre novas ideias no agro.

Natural de Propriá (SE), a empresária Luanda Katiuscia Bento Fraga, 41 anos, diz que a Sealba Show é uma oportunidade de levar novos atrativos para seu negócio. “Eu possuo um restaurante há nove anos e lido com todos os tipos de fornecedores, porque além de fornecer o nosso alimento também vendemos na loja que temos dentro do restaurante. Na Sealba, eu já pude conhecer fornecedores de castanha, chips de banana e batata doce, que é justamente o que eu estava procurando: novidades para implementar no restaurante. Estou impactada com a dimensão e diversidade do evento, porque não é só para agricultores, tem de tudo. São novidades que o público ainda não está acostumado e vai ser um atrativo para meu negócio”, afirmou.

A empresária e agricultora Edilene de Oliveira Silva, conta que é sua primeira vez na Sealba e está buscando conhecimento, além de network para o seu principal empreendimento, que é a venda de madeira e material de construção. “A agricultura chegou em minha vida em 2016. Meu pai já era do ramo e eu fiquei fascinada pela agricultura, principalmente na parte de frutas e verduras. Também trabalho com gado e carneiro de corte, que serve como um complemento na manutenção das terras.

Sealba Show

A Sealba Show é a 3ª maior feira agropecuária da região. Realizado pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e correalizado pelo Sebrae, o evento tem patrocínio do Banco do Nordeste, Governo Federal, Banese, Governo de Sergipe e apoio da Prefeitura de Itabaiana.

Texto e foto Sealba Show