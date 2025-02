SEALBA SHOW 2025: ABERTURA OFICIAL TEM CONTRATOS ASSINADOS, HOMENAGENS E COMENDA DO MÉRITO AGRO

Na tarde desta sexta-feira, 7, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) realizou a solenidade magna da 4ª edição da Sealba Show e concedeu a comenda do Mérito Agro 2025 a produtores rurais e personalidades ligadas ao agro que se destacam pelas relevantes contribuições ao desenvolvimento do setor em Sergipe.

Na ocasião, também foram realizadas as assinaturas de três contratos do Banco do Nordeste, que somam um montante de R$ 11 milhões em investimentos para produtores sergipanos.

Considerada a 3ª maior feira agropecuária do Nordeste, desde 2022 a Sealba Show vem ajudando a projetar essa importante fronteira agrícola dos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas, impulsionando esse setor que sempre contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico da região.

O presidente do Sistema Faese/Senar, Gustavo Dias, celebrou o sucesso do evento e agradeceu a presença do público. “Hoje, consolidamos a magnitude desse evento que já começou grande. Fizemos um momento de assinatura de contratos, homenageamos produtores rurais e atestamos a importância da Sealba Show, evento que aquece a economia local e amplia o agronegócio”, afirmou.

Atual prefeito de Itaporanga D’Ajuda e idealizador da Sealba Show, Ivan Sobral, agradeceu a homenagem e valorizou o empenho da equipe da Faese para concretização da feira. “É aqui que vemos a essência e reconhecimento do nosso trabalho. Fico muito feliz em ver que o evento tem crescido a cada edição. Estamos vivenciando um momento de muita relevância e destaque para o nosso estado”, disse.

Mérito Agro

A produtora rural Petrina Machado é natural de Itabaiana, teve contato com o campo desde sua infância. Mas foi com seu marido, José Machado (in memorian), que essa relação se intensificou. Esteve sempre presente com ele no comando das fazendas, com a criação de gado e na agricultura, sempre do seu lado nas tomadas de decisões, apoiando e ajudando. Aos 94 anos, segue com alegria e determinação com idas semanais às fazendas e no comando da criação.

O produtor rural Elizeu Santos desde cedo aprendeu o valor do trabalho vendendo balas. Com seu esforço, conseguiu iniciar sua produção de laranja e hoje se destaca como um dos mais prósperos citricultores da região. Com o apoio da família, ele também atua na produção de milho e na pecuária, um exemplo do crescimento pelo esforço com uma história que inspira a todos.

O ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa é formado em contabilidade e administração, Adailton Sousa possui uma trajetória marcante na vida política itabaianense e contribuiu intensamente para tornar o município do agreste sergipano o referencial de pujança e prosperidade, tendo como um dos legados de sua gestão o apoio desde o início da realização da Sealba Show.

Ivan Sobral é idealizador da maior vitrine do agronegócio da região Sealba. A feira que já nasceu grande, teve sua primeira edição em 2022, sendo um dos legados da sua gestão à frente do Sistema Faese/Senar. Formado em gestão pública e administração de empresas, a paixão pelo agro foi herdada do seu pai, Eduardo Silveira Sobral (in memorian). Casado e pai de dois filhos, atualmente exerce o mandato de prefeito no município de Itaporanga D’Ajuda.

Sealba Show

A Sealba Show é a 3ª maior feira agropecuária da região. Realizado pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e correalizado Sebrae, o evento tem patrocínio do Banco do Nordeste, Governo Federal, Banese, Governo de Sergipe e apoio da Prefeitura de Itabaiana.

Texto e foto ascom Sealba Show