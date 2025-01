Sealba Show 2025: fortalecendo a produção com inovação e tecnologia

Em um ano desafiador para produtores rurais de todo país, a Sealba Show mantém a essência de levar informação, oportunidades de negócio e as mais eficientes soluções para potencializar a produção em todas as áreas. Seja na produção de grãos, citricultura, pecuária, todos os produtores rurais devem marcar presença. O evento, que em sua 4ª edição se consolida como a 3ª maior feira agropecuária do Nordeste, acontece de 5 a 8 de fevereiro, no Parque Cunha Menezes, em Itabaiana, agreste de Sergipe.

Com uma programação repleta de inovações tecnológicas e discussões técnicas, a feira reúne estandes com mais de 175 grandes marcas. “A Sealba Show se consolidou como a maior vitrine do agronegócio, trazendo soluções que auxiliam o produtor em todas as fases da produção, e claro, sempre com foco em fortalecer a produção com tecnologia, determinando a tomada de decisões nas propriedade rurais”, afirma Ivan Sobral, coordenador geral da Sealba Show 2025.

Para 2025, a Sealba Show trará novidades na infraestrutura do Parque Cunha Menezes, com ruas e um novo pavilhão de inovação e tecnologias. No ano de 2024, a feira alcançou mais de R$ 300 milhões em negócios, e a projeção para este ano é que essa marca seja superada.

“Nós estamos empenhados em oferecer o melhor ambiente de negócios para nossos expositores, porque essa é a hora do produtor encontrar novas alternativas e as melhores soluções para demonstrar ainda mais a força e a resiliência do agro”, diz Gustavo Dias, presidente da Faese, organizadora da feira, ressaltando que a entrada é gratuita.

A Sealba Show é a 3ª maior feira agropecuária da região, reunindo produtores, pesquisadores, empresários e especialistas em torno de inovações, debates e oportunidades de negócios para pequenos e grandes produtores. Realizado pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), o evento tem patrocínio do Banco do Nordeste, Banese, Governo de Sergipe e apoio da Prefeitura de Itabaiana.

Texto e foto Sealba Show