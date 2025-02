Sealba Show 2025: primeiro dia supera expectativa de público

O primeiro dia da Sealba Show 2025, maior feira agropecuária do estado de Sergipe e 3ª maior do Nordeste, foi sucesso total. Realizado em Itabaiana (SE), o evento teve início nesta quarta-feira, 5, e contou com Encontro do Agro com Secretários de Educação de vários municípios, Workshop do agronegócio, palestras, apresentações e muito mais. Nos próximos dias, o evento que abre o calendário nacional de feiras agrícolas vai apresentar soluções inovadoras para o aumento da lucratividade e da produtividade no campo, além de ressaltar a força do agronegócio na região. A programação segue até o dia 8 de fevereiro com acesso gratuito em todos os eventos, estandes e palestras técnicas.

O presidente do Sistema Faese/Senar, Gustavo Dias, destaca a grandiosidade do evento, que bateu recorde de público no primeiro dia, em relação à edição de 2024, e afirma estar com boas expectativas para os próximos dias. “Esta edição já começou grande. Hoje, somos o terceiro maior evento do Nordeste e o maior do estado de Sergipe. Aqui, nós tracionamos muito o comércio e o mercado, estamos trazendo os produtores para dentro do evento, são mais de 175 marcas expostas. Este é um momento de adquirir conhecimento, fazer negócio e inovar”, celebrou.

A programação começou com o Encontro do Agro com Secretários de Educação, o qual reuniu gestores de vários municípios para discutir a respeito da educação profissional e do mercado de trabalho para fomentar o desenvolvimento local.

A coordenadora pedagógica do Senar, Carla Aparecida, destacou a importância da educação profissional, especialmente para jovens que buscam seguir esta carreira. “Hoje é um dia muito importante para nós, porque discutimos educação profissional e o que ele promove para os jovens de cada município que fazem parte disso. Com essa qualificação, toda a cidade ganha, porque acaba movimentando toda cadeia produtiva”, disse.

A secretária municipal da Educação do município de Itaporanga D’Ajuda, Ana Lúcia Lima, afirmou que a cidade só tem a ganhar com este evento.

“Essa parceria é enriquecedora para nós. Temos um município com uma extensão territorial imensa, as terras são muito valorizadas, conseguimos colher bons frutos de tudo que plantamos e queremos que nossos estudantes se desenvolvam e tenham as melhores oportunidades”, explicou a secretária.

Em seguida, foi hora de debater sobre questões tributárias e fiscais para produtores rurais no Workshop do Agronegócio. O Fórum do Agronegócio reuniu a Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB/SE), a Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz/SE), o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC/SE) e a Receita Federal de Sergipe. Os temas discutidos foram: Livro Caixa Digital e Declaração de Imposto de Renda; Reforma Tributária; recolhimento do Imposto Nacional do Seguro Social – INSS; Regularização Fundiária, Proagro: acesso a crédito rural, cobranças e dívidas; ICMS na Atividade Rural; e Cadastro Rural e ITR.

O chefe do posto da Receita Federal em Itabaiana/SE e um dos palestrantes, Adinaldo Lima Neto, deu orientações sobre a parte de cadastro rural e imposto territorial. “É algo que as pessoas ainda têm muita dificuldade em regularizar. Muito disso acontece porque essa burocracia acontece de forma digital. Um pequeno agricultor, por exemplo, que não tem uma contabilidade, é quem mais sente isso. Vamos mostrar como fazer, manter atualizado, como cancelar em caso de venda, e como transferir imóveis”, afirmou Adinaldo.

Sealba Show

A Sealba Show é a 3ª maior feira agropecuária da região. Realizado pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e correalizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento tem patrocínio do Banco do Nordeste, Governo Federal, Banese, Governo de Sergipe e apoio da Prefeitura de Itabaiana.

Texto e foto Sealba Show