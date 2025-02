SEALBA SHOW 2025: SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DISCUTEM DESENVOLVIMENTO DE PRODUÇÕES NO ESTADO DE SERGIPE

Na manhã desta sexta-feira, 7, a Sealba Show 2025 promoveu um Encontro do Agro com secretários de Agricultura de diversos municípios da região. O momento foi reservado para que os gestores pudessem conhecer histórias de sucesso que podem ser desenvolvidas e melhorar a realidade da produção rural, gerar mais renda, emprego e desenvolvimento econômico nas cidades.

A gerente técnica do Senar, Mercia Freitas, apresentou os programas ofertados e também ouviu as principais necessidades dos municípios. “Esse diálogo com os secretários de Agricultura é fundamental para que eles conheçam nossas demandas, as quais estão voltadas para todos os agricultores do estado. O nosso principal programa é a Sala do Produtor Rural, que chegou com o intuito de descentralizar o Senar da capital sergipana, a fim de trazer o Senar para mais perto do produtor”, explicou.

O secretário municipal de Agricultura da Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE), Jairo Santana, destacou a importância do encontro para fomentar políticas públicas eficientes. “Cada produtor teve a oportunidade de apresentar suas demandas e nós pudemos apresentar nosso plano de ação, que busca enriquecer a agricultura familiar”, disse.

O secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Gararu (SE), Elísio Marinho, disse que a Sealba Show é um momento para expandir os conhecimentos do mercado para que possa aplicar melhorias na cidade. “Nós já temos potencialidades sendo feitas na bacia leiteira e agora estamos trabalhando mais voltados para agricultura, visto que somos um município ribeirinho e que tem muitas áreas de irrigado. A ideia é conhecer as novas tecnologias”, declarou.

Sealba Show

A Sealba Show é a 3ª maior feira agropecuária da região. Realizado pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e correalizado pelo Sebrae, o evento tem patrocínio do Banco do Nordeste, Governo Federal, Banese, Governo de Sergipe e apoio da Prefeitura de Itabaiana.

