Seasic realizará Feira da Agricultura Familiar nesta quarta-feira

A Feira da Agricultura Familiar está de volta com mais diversidade de produtos disponíveis para a mesa do consumidor. Com o intuito de trazer mais visibilidade à produção agrícola do estado, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) retoma a feira com itens agrícolas que representam as macrorregiões de Sergipe nesta quarta-feira, 7.

Com a ampla variedade de produtos, os consumidores poderão encontrar itens oriundos da agricultura familiar, agroecológico e do artesanato sergipano. Segundo a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional (DSAN), Sabrina Oliveira, mais de 51% dos expositores da feira são mulheres, além de contar com quilombolas e assentados da reforma agrária entre os produtores.

“A Feira da Agricultura Familiar da Seasic estimula os circuitos curtos de comercialização que consiste na venda direta sem atravessadores, aproximando o consumidor do agricultor familiar. Além de oferecer produtos de qualidade, os agricultores contemplam as macrorregiões do estado, o que favorece a diversidade dos produtos expostos”, destacou.

O evento, realizado em parceria com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e o Ministério da Agricultura e Pecuária, tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, tornando o consumo de alimentos saudáveis e agroecológicos mais acessíveis à população.

Foto: Ascom Seasic