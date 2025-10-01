Sebrae amplia atuação em Socorro com inauguração de 2ª Sala do Empreendedor

Município passa a integrar, junto a São Cristóvão, o grupo das cidades sergipanas que contam com duas unidades

O Sebrae Sergipe, em parceria com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, inaugurou, na última terça-feira, 30, a segunda Sala do Empreendedor do município, fortalecendo sua presença e ampliando a rede de apoio aos pequenos negócios. Com isso, Socorro se junta a São Cristóvão como as únicas cidades do estado a contar com duas unidades da sala em funcionamento.

As Salas do Empreendedor são espaços voltados a facilitar o dia a dia de quem empreende, oferecendo serviços de formalização, capacitação, orientações e acesso a soluções que ajudam a abrir, gerir e expandir empresas. Para o Diretor Técnico do Sebrae Sergipe, Brenno Barreto, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento local. “O Sebrae tem como missão estar cada vez mais próximo dos empreendedores sergipanos. A inauguração da segunda sala em Socorro é um reflexo da força econômica do município e da necessidade de ampliar o atendimento. Com mais esse espaço, conseguimos apoiar ainda mais quem busca crescer e gerar oportunidades”, afirmou.

A parceria com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro foi destacada pelo prefeito Samuel Carvalho, que ressaltou a importância da atuação do Sebrae para o fortalecimento da economia local. “Socorro tem uma vocação empreendedora muito forte. O Sebrae é um grande parceiro da nossa gestão e essa segunda Sala do Empreendedor é prova de que, juntos, estamos criando condições para que mais negócios prosperem em nossa cidade”, disse.

O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Luiz Carlos Monteiro, reforçou o papel estratégico da parceria. “A Sala do Empreendedor é um elo entre o empreendedor e as oportunidades de capacitação e crescimento. A presença do Sebrae em Socorro tem sido fundamental para orientar e impulsionar quem decide empreender”, destacou.

Com a nova unidade, o Sebrae Sergipe reafirma seu compromisso de estar presente nos territórios, oferecendo suporte técnico e prático para quem movimenta a economia do estado.

Por Jaynne Pereira