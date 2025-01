Aprovada resolução que facilita crédito para mulheres empreendedoras

O Sebrae Nacional aprovou a resolução DIREX/NA Nº 581/2024, que dispõe, de maneira excepcional, a concessão de até 100% de garantia para operações de crédito por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), em 2025, para empresas administradas por mulheres.

Com a nova resolução, as empresas cuja participação societária da mulher seja superior a 50% do capital ou nas quais essas mulheres atuem como sócias administradoras, terão direito a uma garantia integral (100%) do valor do crédito solicitado. Esse incentivo visa facilitar o acesso aos créditos para as mulheres, reduzindo as barreiras enfrentadas por empreendedoras ao buscar financiamento, especialmente, em um cenário onde as mulheres, historicamente, enfrentam dificuldades adicionais para acessar recursos financeiros.

Essa medida representa um avanço significativo no apoio ao empreendedorismo feminino e tem o potencial de transformar a dinâmica de crédito no Brasil, especialmente para as micro e pequenas empresas, assim como afirma a superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, “a aprovação dessa resolução representa um marco importante no fortalecimento do empreendedorismo feminino. A medida vai muito além de uma simples alteração no acesso ao crédito, ela visa corrigir um desequilíbrio histórico enfrentado pelas mulheres no ambiente de negócios.”

Em Sergipe, três bancos estão em operação com o FAMPE, são eles, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado de Sergipe (BANESE) e Banco do Nordeste.

Como funciona o FAMPE?

O Fundo de Aval (FAMPE) é uma solução que permite que o Sebrae seja um avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios. A finalidade do FAMPE é facilitar o acesso de pequenos negócios a financiamentos, por intermédio de garantias complementares em operações de crédito junto a instituições financeiras conveniadas.

Com a disponibilização do FAMPE, o Sebrae contribui para diminuir as dificuldades que os pequenos negócios enfrentam ao atender aos pré-requisitos adotados por instituições financeiras no momento da concessão de um financiamento, uma vez que a falta de garantias reais é uma das principais barreiras para o acesso de pequenos negócios ao crédito produtivo.

Para mais informações sobre como acessar essa linha de crédito, as empresas podem buscar orientação nos centros de atendimento do Sebrae ou entrar em contato através do whatsapp: 2106-7700.

Por: Jaynne Pereira Rodrigues Santos – Foto: Jouis Fotografias