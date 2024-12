Sebrae e Banco do Nordeste impulsionam os negócios no Nordeste

O Banco do Nordeste (BNB) e o Sebrae uniram forças em uma parceria que está transformando o cenário econômico do Nordeste. A iniciativa, que faz parte do programa Acredita do Governo Federal, busca democratizar o acesso a crédito para micro e pequenas empresas, reduzindo taxas de juros e facilitando a obtenção de financiamentos.

A expectativa do BNB é superar os mais de R$ 6 bilhões contratados em 2023. E esse crescimento já foi perceptível no primeiro trimestre de 2024. Na ocasião, houve um aumento de 13% no volume de contratações em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A história da Wtech, uma empresa de tecnologia, exemplifica como o crédito e a assistência podem impulsionar pequenos negócios. Criada em 2013 por Fernando Wander e Alexandra, a Wtech começou em uma pequena sala alugada e hoje é referência em segurança residencial e empresarial, com um faturamento anual de R$ 2,5 milhões e uma equipe de 34 funcionários.

Fernando, que sonhava em estudar Medicina, encontrou na tecnologia seu verdadeiro caminho. Após criar um sistema inovador para condomínios, fundou a Wtech, que dobra de tamanho a cada dois anos e cresce 50% ao ano. Financiamentos como o do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), do Sebrae, foram fundamentais para a expansão da empresa.

A parceria entre o Sebrae e o Banco do Nordeste utiliza o modelo de crédito assistido, combinando financiamentos com orientação e consultoria para que os empreendedores utilizem os recursos de forma eficiente. Isso ajuda empresas a crescerem de forma sustentável, contribuindo para o desenvolvimento econômico regional.

Fonte: Portal NE9