SEBRAE E CDL LANÇAM A CAMPANHA “NATAL DE LUZ E PRÊMIOS”, IMPORTANTE PARCERIA PARA AQUECER AS VENDAS NO NATAL

O Sebrae e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) realizaram, nesta terça-feira, 12, o lançamento de uma importante parceria para o aquecimento das vendas no Natal 2024, a campanha “Natal de Luz e Prêmios”. A colaboração entre as instituições servirá de impulso ao setor varejista e à movimentação do comércio natalino, fomentando o desenvolvimento da economia local.

“O comércio local é o coração econômico de nossa comunidade. Ele representa o trabalho árduo dos pequenos empresários, gera empregos e reflete nossa cultura e nossos valores. Acreditamos que, ao impulsionar o comércio nesta época, não apenas ajudamos a aumentar as vendas, mas também incentivamos o desenvolvimento sustentável, gerando um ciclo virtuoso de prosperidade”, ressaltou a superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola.

A parceria visa criar condições para que comerciantes locais possam oferecer produtos e serviços de qualidade, com uma estrutura de apoio que os permita competir com grandes empresas, tendo como intuito atrair mais consumidores e aumentar o fluxo de vendas, fortalecendo o comércio local.

Elisson Bonfim, presidente da CDL Aracaju, destacou que “essa parceria entre o Sebrae e a CDL Aracaju é de muita importância. A gente sabe que quando existe uma campanha muito grande fica difícil fazer sozinho, então, a somação de esforços faz com que a gente consiga. O comércio e o varejo de Aracaju, em modo geral, estão muito felizes com essa parceria, sabendo que vai trazer resultados. O Natal é a nossa melhor data de vendas e, consequentemente, com essa promoção, vai fomentar ainda mais as nossas vendas de final de ano.”

O Sebrae/SE, com o objetivo de fortalecer essas iniciativas, realizou, na ocasião do lançamento, palestras sobre mídia digital e soluções para empresas. O evento contou com a participação de Marcelo Efron, Especialista em Mídias Digitais, e Aurélio Viana, Gerente do Escritório Regional do Sebrae em Aracaju, que palestraram sobre “Marketing Digital: Conteúdos que conectam” e “Soluções Sebrae para empresas”, respectivamente.

“Toda marca, empresa, creator, influencer, precisa estar presente nas redes sociais, afinal, quando estamos falando sobre produção de conteúdo estamos falando sobre negócios”, afirmou Marcelo Efron. O palestrante ainda completou: “não basta ter apenas um perfil que tenha bons conteúdos, precisamos investir em atendimento, pois o que as pessoas mais desejam é serem ouvidas. Esse match é perfeito.”

Ao longo do ano de 2024, o Sebrae realizou 80.797 atendimentos a 27.548 empresas de Comércio e Serviços, sendo 40.588 atendimentos a 14.521 empresas na área de comércio e 40.209 atendimentos a 13.027 empresas no segmento de serviços.

“O Sebrae elaborou um pacote de soluções empresariais para ajudar os empresários no processo de aumento das vendas. São soluções digitais e presenciais, que irão facilitar o desempenho do comércio, justamente, no período em que os comerciantes mais vendem”, comentou Aurélio Viana, Gerente do Escritório Regional do Sebrae em Aracaju. As orientações técnicas, consultorias, palestras, seminários, oficinas, cursos, ferramentas online, missões e caravanas, rodadas de negócios e feiras, são uma forma de incentivo aos empresários e comerciantes.

Foto: Sebrae/SE

Por Jaynne Pereira