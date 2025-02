Sebrae: ganhadores do Agro Game representarão Sergipe em competição nacional

A arena de desenvolvimento de jogos foi realizada pelo Sebrae durante a SEALBA

Ganhadores da Agro Game Jam, a arena de jogos do Sebrae durante a edição da SEALBA 2025, irão representar Sergipe em evento que será realizado em São Paulo. Ao todo, quatro equipes participaram do projeto e se dedicaram ao desenvolvimento de jogos durante os dias do evento. Ao final, foram duas equipes campeãs.

Os jogos “Fazenda Automática” e “BEE VALLEY” foram os campeões, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Um representante de cada equipe ganhadora será premiado com passagem, hospedagem e ingresso para o GamesCom LATAM 2025, o maior evento de jogos do mundo.

Elton Gabriel Gama, um dos ganhadores da competição, comentou sobre a experiência de participar da Agro Game Jam. “Eu nunca tinha participado de uma Game Jam e não imaginava que iria ganhar. Estou muito feliz. Gostaria de agradecer por a oportunidade e experiência. Foi muito legal!”

O desafio proposto para as equipes teve como tema “Desmistificando o Agro”, proporcionando um ambiente competitivo e colaborativo em que os participantes aplicaram seus conhecimentos de tecnologia e desenvolvimento de jogos para criar soluções inovadoras para o setor agro.

“O Agro Game Jam foi uma oportunidade incrível para aproximar dois segmentos, um em que o Brasil é referência, o agro, e outro em que temos um potencial gigantesco, o desenvolvimento de games”, comentou Bianca Faria, gestora do projeto. Com a Agro Game Jam, o Sebrae mostrou mais uma vez seu compromisso com a inovação e o fomento ao empreendedorismo digital, conectando jovens talentos com as mais diversas oportunidades no mercado global de tecnologia e jogos.

“Os resultados superaram todas as expectativas, com produtos bastante elogiados por representantes do agro e que chamaram bastante atenção dos visitantes do stand do Sebrae, provando que jogos são uma mídia super atual e relevante. Nosso objetivo agora é continuar apoiando os pequenos negócios de games e tornar Sergipe uma referência nacional no setor”, afirmou Bianca sobre o impacto do evento para o ecossistema de inovação do estado.

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae, ressaltou a importância da Agro Game Jam para o estímulo ao empreendedorismo digital no Brasil. “O Sebrae tem como missão apoiar a inovação e o empreendedorismo, e a Agro Game Jam é um excelente exemplo de como podemos unir a criatividade dos jovens com a transformação digital que está tomando conta de todos os setores, incluindo o agro. Estamos orgulhosos de ver tantas ideias brilhantes surgindo aqui e, com certeza, veremos muitos desses participantes criando soluções impactantes no futuro”, finalizou Priscila.

