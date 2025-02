Sebrae impulsiona pequenos negócios sergipanos na SEALBA

Durante os quatro dias de evento da SEALBA, o Sebrae está promovendo Rodadas de Negócios e comercialização de produtos sergipanos, com o objetivo de dar visibilidade e impulsionar as vendas de pequenos empreendedores do estado, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

“Este ano, a ideia de posicionamento do Sebrae na SEALBA foi focar mais no mercado, na comercialização de produtos e fazer as conexões de negócios entre os pequenos negócios que são atendidos pelos projetos do Sebrae. As estratégias foram realizar rodadas de negócios voltadas para o setor de alimentos e bebidas, conectando produtor rural e produtos alimentícios in natura, processados e beneficiados, com pequenos negócios voltados para o segmento de alimentação, como bares, restaurantes, minimercados, mercearias, meios de hospedagens que tenham serviço de café da manhã, colocando eles para conversar, com a expectativa de que gerem negócios e que sejam fornecedores frequentes”, ressaltou Luciana Oliveira, gestora do estande do Sebrae na SEALBA.

Outra estratégia utilizada, focada na comercialização, é o espaço “Mercado Sebrae”. Além de fomentar as vendas, o espaço proporciona uma vitrine para que os participantes conheçam mais sobre o trabalho de empreendedores locais, suas histórias e processos de produção. Todos os produtos comercializados são de empreendedores que receberam orientação e apoio do Sebrae, e têm a oportunidade de expor seus negócios para um público diversificado durante a feira.

“Esse incentivo do Sebrae é extremamente importante. A gente, com certeza, não é o mesmo sem a consultoria do Sebrae. O Sebrae é maravilhoso! Nos ajuda da ordenha do leite da vaca até o produto final, até a venda. Estando aqui, nós temos uma visibilidade muito grande. É uma semente que a gente planta hoje e colhe o ano inteiro. Estou muito feliz e muito grata ao Sebrae por essa oportunidade, por essa visibilidade e pelo evento que é maravilhoso”, expressou a expositora Cleide Ribeiro.

O Mercado Sebrae é uma excelente oportunidade para quem deseja adquirir produtos exclusivos e apoiar o empreendedorismo local, enquanto contribui para o fortalecimento da economia do estado. A iniciativa é uma das várias ações que o Sebrae realiza ao longo da SEALBA para incentivar a criação de novos negócios e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas em Sergipe.

“O incentivo do Sebrae tem uma importância gigantesca, porque a gente precisa muito dessas oportunidades para poder apresentar o nosso trabalho, o nosso produto. Quando a gente apresenta o nosso produto, nós aumentamos a demanda de clientes, não só pessoas físicas, mas empresas também. Isso é muito importante para o desenvolvimento da economia do estado e de toda a sociedade. Quem ganha com isso é toda a população, do pequeno ao mais alto escalão do nosso estado, do nosso país”, comentou o expositor Daniel Barbosa.

“Esse é o papel e a alma do Sebrae: abrir mercado para os pequenos negócios que foram preparados dentro dos projetos”, finalizou a gestora Luciana.

Da assessoria – Foto: Leandro Santana.