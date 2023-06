Sebrae lançará edital para apoiar projetos do setor de economia criativa

Serão destinados até R$ 500 mil para 25 propostas em diversas áreas temáticas

O Sebrae em Sergipe vai lançar um edital para estimular o desenvolvimento de projetos inovadores no setor de economia criativa. A ideia é disponibilizar recursos financeiros para viabilizar propostas que estimulem o potencial produtivo, inclusivo e empregador desse segmento no estado.

O lançamento será realizado na próxima segunda-feira, dia 26, às 7h, na sede da instituição, durante coletiva de imprensa. Serão investidos até R$ 500 mil, por meio de subvenção financeira (não reembolsável), para 25 projetos nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, dança, literatura, música, bandas e orquestras filarmônicas, moda, games e arquitetura.

As propostas poderão ser de produtos, serviços ou eventos presenciais, online ou híbridos relacionados às áreas temáticas apoiados no edital. Poderão participar da seleção microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, negócios que faturam até R$ 4,8 milhões ao ano com o código CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas ligados às atividades da cadeia da economia criativa.

Também podem participar artesãos vinculados ao Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), que possuam a carteira emitida pelo referido programa e em vigência. Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto. Somente será elegível proposta com a execução das atividades previstas até o dia 30 de novembro de 2023.

Novidade

Uma das novidades do edital é que os recursos liberados serão destinados ao pagamento dos fornecedores de cada proposta aprovada e não diretamente ao seu autor.

Isso facilitará a prestação de contas ao final, uma vez que todos os pagamentos ocorrem ao longo da execução do projeto. A verba serve para cobrir parte das despesas apresentadas na planilha, apresentada no momento da inscrição, conforme o valor da cota e a natureza da despesa.

O edital completo estará disponível no site www.sebrae.com.br/sergipe a partir das 8h do dia 26 de junho.

Essa é a segunda chamada pública de apoio ao setor de criativa promovida pelo Sebrae em Sergipe. Em 2020 a instituição destinou 270 mil para quinze projetos nas áreas de mídia, moda, linguagem artística, editoração e artesanato.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante