Sebrae lançará programa para estimular o desenvolvimento de 22 municípios. Cidade Empreendedora será apresentado sexta

O Sebrae vai desenvolver um conjunto de ações para ajudar a transformar a realidade de 22 municípios sergipanos por meio da implantação de políticas de desenvolvimento em áreas consideradas estratégias pelos gestores públicos locais. O programa, chamado Cidade Empreendedora, será lançado nesta sexta-feira, às 17h, na sede da entidade, em Aracaju.

O Cidade prevê a oferta de soluções em dez áreas, definidas de forma a contemplar todas as temáticas que influenciam a capacidade de um território em iniciar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento.

Os municípios receberão apoio, por exemplo, para a criação de um plano de desenvolvimento econômico local, desburocratização de processos para a abertura e alterações de empresas; incentivo às compras locais e promoção da cultura empreendedora e inovação. Outros pontos que serão trabalhados serão a formação de lideranças que priorizem uma gestão pública empreendedora, o marketing territorial, o fomento à educação empreendedora e o acesso à crédito.

As atividades serão desenvolvidas até o final de 2024 nas cidades de Simão Dias, Itabaianinha, Indiaroba Campo do Brito, Moita Bonita, Canindé de São Francisco, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Frei Paulo, Propriá, Cedro de São João, Pacatuba, Boquim, Riachão do Dantas, Divina Pastora, Carmópolis, Capela, Nossa Senhora das Dores, Gararu e Nossa Senhora do Socorro.

A ideia é que com a implementação dessas ações seja possível melhorar o ambiente de negócios nos municípios, estimulando a abertura de novas empresas e a geração de empregos, além de melhorar a competitividade dos empreendimentos lá existentes.

Durante o lançamento será realizada a assinatura dos termos de adesão das cidades ao programa.

Resultados

Na primeira fase do programa, realizada em 2022, foram atendidos dez municípios. Com a implantação de soluções de desburocratização essas cidades registraram queda de 79% no tempo médio de abertura de empresas, que atualmente é de sete horas. Essa redução impactou diretamente a criação de novos negócios, já que foi registrada a abertura de 2,8 mil empreendimentos nesses locais.

O Cidade Empreendedora já atende 1.794 municípios em todo o país. Eles respondem por 53% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, cerca de R$ 4 trilhões, e contam com 11,5 milhões de empreendimentos em seu território.

Por Wellington Amarante