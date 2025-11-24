Sebrae passa a atender no Centro de Aracaju a partir de 27 de novembro

O Sebrae Sergipe abre ao público no dia 27 de novembro o seu novo ponto de atendimento em Aracaju, localizada na Praça Fausto Cardoso, 334, Centro. A mudança foi planejada para oferecer mais conforto, praticidade e qualidade no atendimento aos empreendedores.

O Escritório de Aracaju seguirá no mesmo horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e o mesmo telefone de contato: (79) 2106-7700.

Atendimento

A nova unidade vai continuar reunindo, em um só local, diversos serviços voltados para quem já empreende ou deseja abrir um negócio. Entre os principais serviços, estão:

1- Atendimento ao MEI:

Formalização do MEI;

Impressão de DAS;

Declaração de faturamento;

Parcelamento de débitos;

Baixa do MEI;

Alteração de dados cadastrais.

2- Orientações técnicas nas seguintes áreas:

Gestão financeira;

Gestão de marketing e marketing digital;

Produção de fotos e vídeos para redes sociais;

Aplicação de inteligência artificial nos negócios;

Registro de marca junto ao INPI;

Planejamento empresarial;

Abertura de negócios.

3- Capacitações empresariais:

Palestras, oficinas, cursos, seminários e rodadas de crédito.

Com a nova sede, o Sebrae Sergipe reforça seu compromisso em apoiar o desenvolvimento dos pequenos negócios, oferecendo soluções práticas e conhecimento para fortalecer o empreendedorismo local.

Por Yasmin Déda