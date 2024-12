Sebrae promove encerramento do projeto “Agentes de Mercado”

O Sebrae realizou, na noite da última terça-feira, 3, o evento B2B Connect, que faz parte do encerramento do projeto “Agentes de Mercado”. A iniciativa teve como foco promover a integração entre empresas fornecedoras de produtos e serviços para festas, cerimônias e confraternizações, e empresas que demandam esses produtos e serviços, criando um ambiente propício para a troca de experiências e a geração de oportunidades de negócios, aproximando as pessoas e criando uma experiência sensorial mais imersiva de cada negócio, incentivando a troca espontânea.

O encontro, realizado com a finalidade de estimular o networking e fortalecer o mercado local, proporcionou aos participantes a chance de ampliar suas redes de contatos e explorar novas possibilidades de parceria e crescimento. “O objetivo maior é, justamente, gerar vendas entre essas empresas que são participantes do Agentes de Mercado”, afirmou Mércia Aragão, gestora do projeto.

O evento foi um grande sucesso, permitindo geração de oportunidades de negócios e aumento de visibilidade, destacando as empresas participantes, seus produtos e serviços, gerando uma experiência de valor que impulsione a reputação e o alcance no mercado. Pequenos empreendedores de diversos segmentos, como decoração, buffet, locação de equipamentos e serviços especializados, puderam discutir sobre tendências, desafios e oportunidades de mercado, fortalecendo o desenvolvimento de estratégias de crescimento colaborativas.

“É fundamental estar aqui como um dos apoiadores do evento, trazendo o nosso produto para que as pessoas possam degustar, conhecer e entender essa dinâmica. Essa conexão que o Sebrae promove entre as empresas, entre os compradores e os fornecedores, é sensacional, porque traz resultados. Então, é um movimento que é muito importante e que a gente, sempre que possível, vai estar junto”, expressou Ricardo Prata, gestor da Gelateria Moderna e participante do Agentes de Negócios.

Com um ambiente dinâmico e repleto de novas possibilidades, o encontro facilitou o início de negociações e parcerias comerciais, promovendo um espaço propício para que produtos e serviços sejam apresentados de forma estratégica, evidenciando a importância de iniciativas que fomentem a conexão entre diferentes atores do mercado, criando uma rede colaborativa que impulsiona o crescimento dos pequenos negócios.

O professor Douglas, tutor do projeto Agentes de Mercado, finalizou comentando que “uma das principais ferramentas de geração de negócios é o networking. Não existe uma oportunidade melhor do que um evento como esse, o B2B Connect, que tem exatamente esse propósito: unir fornecedores a compradores que, através da ferramenta do networking, vão aumentar as aproximações e, consequentemente, as conversões. Mais uma vez, o Sebrae faz o seu papel com muita maestria e qualidade.”

Ascom Sebrae – foto divulgação