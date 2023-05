Sebrae promoverá mais uma Semana do MEI em Sergipe

Evento contará com programação gratuita em 34 municípios

De 22 a 26 de maio, o Sebrae promoverá em todo o Brasil a Semana do Microempreendedor Individual (MEI). Em Sergipe as ações serão promovidas em 34 municípios, oferecendo aos empresários uma série de atividades gratuitas para ajudá-los a melhorar a gestão de seus negócios.

Na capital, serão disponibilizados diariamente atendimentos, orientações técnicas e consultorias, além de palestras, rodas de conversa sobre temas relacionados ao universo empresarial e um mutirão de renegociação de dívidas bancárias. Toda a programação será promovida na sede do Sebrae, localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.500, Bairro América.

Os atendimentos e as orientações técnicas acontecerão sempre das 8h às 18h e podem ser agendados pelo telefone 0800-570-0800 e pelo WhatsApp 2106-7700. Todos os dias serão promovidas também palestras sobre o MEI para apresentar os benefícios de ser tornar um MEI.

À noite, sempre a partir das 18h30, acontecem as rodas de conversa. Na segunda, dia 22, o tema é ‘Marketing Digital na prática’, com as participações de Iana Queiroz, especialista em Marketing Digital, e Carlos Castro, analista técnico do Sebrae. Na terça, o bate papo é sobre ‘Criatividade e Inovação’, contando com as participações do empreendedor André Dortas, da Cervejaria Uçá, e do gerente da Unidade de Soluções Empresariais do Sebrae, Marcus Vinícius Bezerra.

Já na quarta, dia 24, o tema será ‘Saúde mental e Direito Previdenciário’, com a presença do analista do INSS Márcio Lima e da psicóloga Luciana Castro. Na quinta, o encontro abordará os controles financeiros para pessoa física e pessoa jurídica, com as presenças de Rodrigo Dias Rosa, consultor do Sebrae, e da analista técnica Manuella de Oliveira. As inscrições para essas atividades podem ser feitas pelo site se.lojavirtualsebrae.com.br.

Nos dias 24 e 25, das 9h à 13h, será realizado o Mutirão de Crédito e Renegociação de Dívidas, com a proposta de auxiliar empreendedores que precisam renegociar seus débitos com instituições financeiras e facilitar o acesso dos desse público às linhas de crédito para investir em seus negócios. Participarão dessa ação o Banese, Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Sicoob.

Um outro foco da Semana é oferecer apoio para os MEI entregarem a Declaração Anual de Faturamento (DASN-SIMEI) à Receita Federal. Todos aqueles formalizados até o dia 31/12/2022 precisam realizar o procedimento este ano. Em Sergipe, cerca de 100 mil pessoas necessitam prestar contas ao Fisco. Quem não realizar o procedimento no prazo, que vai até 31 de maio, fica sujeito ao pagamento de multa e de ter o CNPJ suspenso.

Programação no interior

Além da capital, o Sebrae promoverá atividades em outros 33 municípios. Lá serão ministrados cursos sobre tributação, marketing digital, técnicas de atendimento e conversão em vendas; consultorias em gestão financeira, marketing e vendas; palestras sobre o MEI, inteligência emocional nos negócios, registro de marcas e empoderamento feminino, além de oficinas sobre vendas e fotografia para redes sociais

A programação contemplará as cidades de Salgado, Boquim, Tobias Barreto, São Francisco, Canhoba, Cedro de São João, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, Estância, Itabaianinha, Indiaroba, Pedrinhas, Canindé, Capela, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo, Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Siriri.

Em Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Estância as atividades acontecerão nos Escritórios Regionais do Sebrae. Nos demais municípios, em parceria com as prefeituras, as capacitações e atendimentos serão realizados nas Salas do Empreendedor.

A relação completa está disponível no perfil do Sebrae Sergipe (@ SebraeSergipe) nas redes sociais.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante