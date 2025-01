Sebrae realiza a segunda turma do Empretec Startup

O Sebrae realizou, entre os dias 20 a 24 de janeiro, a segunda turma do Empretec Startup, seminário intensivo que tem como objetivo potencializar startups, buscando expandir a mentalidade empreendedora do participante, apresentando práticas úteis para startups e modelos de negócios inovadores e escaláveis.

“Esta é a segunda turma voltada para empreendedores de startups em estágio inicial. O Empretec Startup é um dos programas da família Empretec, projetado para apoiar empreendedores que desejam ampliar o impacto de seus negócios”, comentou a gestora do Empretec Estadual, Andreza Lisboa.

Durante o curso, os participantes são desafiados em atividades cientificamente fundamentadas, que apontam como um empreendedor de sucesso age com base nas suas características pessoais, tendo a oportunidade de aprender a reconhecer seu potencial empreendedor; desenvolver suas características empreendedoras e identificar e validar novas oportunidades de negócio.

A participante da turma do Empretec Startup, Karla Evangelino, expressou os seus sentimentos sobre o seminário. “Ao chegar na sexta do último dia do seminário, eu parei (em meio a lágrimas) para ver o quanto esse seminário mexeu comigo, pois entrei com a expectativa de que mudaria todo o meu campo profissional e minha carreira, mas na verdade ele foi além, mudou de forma necessária a minha visão de mundo, do meu pessoal, o que eu precisava organizar, o que eu precisava mudar em mim, para a partir daí ir buscar as minhas metas, meus objetivos e meus sonhos”, relatou Karla.

Iniciativas como o Empretec Startup são fundamentais para promover a inovação e preparar os empreendedores para um mercado altamente competitivo. Com esse apoio, o Sebrae, única instituição autorizada a aplicar esse produto no Brasil, contribui para o crescimento de negócios de forma estruturada e sustentável, criando as condições necessárias para que ideias transformadoras possam prosperar.

Fonte e foto ascom Sebrae