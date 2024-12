Sebrae realiza evento de conexão entre negócios; O “Mercantinho Sergipano”

Na última segunda-feira, 9, o Sebrae realizou o “Mercantinho Sergipano”, uma iniciativa que conectou pequenos negócios e produtores de diversos segmentos, como alimentos, bebidas e hortifruti, a supermercados e minimercados em busca de novos fornecedores. A ação integra o programa “Agentes de Mercado”, que visa apoiar o crescimento de empreendedores sergipanos e abrir novas portas para canais de comercialização, fortalecendo parcerias estratégicas.

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE, comentou sobre a importância do evento, “o Sebrae atua como uma ponte entre os pequenos negócios e a sociedade, criando oportunidades para que esses empreendedores se conectem com novos mercados e ampliem suas possibilidades de crescimento”.

O Mercantinho cumpre com o seu papel de facilitar o encontro entre pequenos negócios e empresas com potencial de compra. Thiago Oliveira, Gerente do Sebrae/SE, destacou que “o Mercantinho é um espaço criado pelo Sebrae para conectar pequenos negócios com empresas que são potenciais compradoras.”

André Felizola, idealizador da Cervejaria Uçá, também ressaltou a relevância do evento para o estado: “Esse tipo de evento é muito importante para que todo mundo veja a qualidade dos produtos que têm sido feitos aqui em Sergipe, para que a gente fomente a economia do nosso estado como um todo”.

